Mette Frederiksen lover fuld støtte til Ukraine

Statsminister Mette Frederiksen (S) har fredag talt med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, og meddelt ham "min og Danmarks fulde støtte".

Det skriver statsministeren på Facebook.

- Lige nu kæmper han og det ukrainske folk for deres land, deres liv og deres frihed. Min fulde opbakning og dybfølte sympati er med ham og hele det ukrainske folk, skriver hun.

Torsdag invaderede Rusland Ukraine efter i ugevis at have samlet et større antal styrker ved landets grænser.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har begrundet invasionen med, at Ukraine skulle være nazistisk, udføre folkemord på den russisktalende del af sin befolkning og være ved at forberede et angreb på Rusland. Alle påstande er uden belæg.

Efter invasionen har EU, Storbritannien og USA alle varslet en lang række af sanktioner mod Rusland.

/ritzau/