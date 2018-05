Mette Frederiksen lover stram udlændingepolitik efter valg

S-formand lover stram udlændingepolitik, men oppositionen er splittet i to. R og AL vil ikke støtte op.

- Hvis danskerne betror os ansvaret, så vil en ny socialdemokratisk ledet regering gøre to ting: Fastholde den stramme udlændingepolitik forankret i et bredt flertal her i Folketinget. Og samtidig føre en mere retfærdig og grønnere velfærdspolitik.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i Folketingets afslutningsdebat. Dermed markerer hun igen Socialdemokratiet som et af de partier, der ønsker at fastholde en stram udlændingepolitik.

Socialdemokratiet har i foråret fremlagt en skærpet kurs på udlændingeområdet med et forslag om, at det skal være slut med at søge spontan asyl i Danmark.

I stedet skal der oprettes modtagecentre i eksempelvis nordafrikanske lande. Det er nødvendigt, for at Danmark kan følge med antallet af asylansøgere, mener Mette Frederiksen.

Partiet har dog ikke opbakning til udlændingepolitikken i sin egen blok. Det bliver igen udstillet i Folketingets afslutningsdebat.

Her har De Radikale og Alternativet afvist at følge traditionen med at stemme for Socialdemokratiets forslag til vedtagelse, der konkluderer på afslutningsdebatten.

I stedet har De Radikale og Alternativet fremsat deres eget forslag til vedtagelse.

De to partier er blandt andet uenige i tildækningsforbuddet, som Socialdemokratiet støtter. Også regeringens plan mod parallelsamfund, som Socialdemokratiet ligeledes støtter, får hårde ord med på vejen fra de to partier.

En kritik, som onsdag blev fulgt op af Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

Hun kritiserer S-formanden for at sende børn i fattigdom ved at støtte regeringens forslag om, at familier i udsatte boligområder skal miste børnepengene, hvis de ikke sender deres børn i daginstitution.

Så kan vælgerne overhovedet regne med, at der vil blive ført stram udlændingepolitik, hvis Socialdemokratiet vinder valget? Det ville Venstres nye politiske ordfører, Britt Bager, vide:

- Vi står over for to oppositioner. Socialdemokratiet har ikke opbakning fra De Radikale og Alternativet.

- Jeg er alvorlig bekymret for, at vi igen kommer til at se en regering, der vil lempe 45 gange i udlændingepolitikken, som SR-regeringen gjorde. Hvordan kan du give en garanti for en fast udlændingepolitik?, lyder spørgsmålet fra Britt Bager.

Til det siger Mette Frederiksen:

- Det må være sådan, at partier kan søge indflydelse, men der er ikke et mindretal, der kan påføre et flertal sine holdninger. 75 procent af mandaterne i Folketinget og i hvert fald det samme i befolkning ønsker en stram udlændingepolitik.

- Jeg ser ingen tegn på, at det vil ændre sig efter næste folketingsvalg, siger Mette Frederiksen.

