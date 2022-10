Mette Frederiksen: Mon ikke valget snart begynder at nærme sig

De Radikale, som er støtteparti til regeringen, har truet med at vælte regeringen, hvis statsminister Mette Frederiksen (S) ikke udskriver valg i forbindelse med Folketingets åbning.

Statsministeren gjorde det imidlertid ikke i forbindelse med sin tale tirsdag ved Folketingets åbning.

Men efter talen siger hun om emnet:

- Mon ikke valget snart begynder at nærme sig?

Artiklen fortsætter under annoncen

Og hun gentager, da hun får gentagne spørgsmål om samme emne:

- Mon ikke det er nært?

De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, har tidligere tirsdag udtalt, at hun godt kan vente lidt endnu.

- Den præcise dag betyder ingenting for mig. Og jeg kan også konstatere, at adskillige kommentatorer har noteret sig, at det bliver onsdag, der bliver udskrevet valg. Og det er helt fint med mig og os, har Sofie Carsten Nielsen udtalt.

I det hele taget vil Mette Frederiksen ikke tale for meget om valgudskrivelsen. Hun afviser dog, at en regering med Socialdemokratiet og De Radikale kan blive til virkelighed efter et valg. Altså en ren SR-regering, som der tidligere har været.

Det går Socialdemokratiet ikke til valg på, lyder det fra Mette Frederiksen. Hun gentager sin melding om, at hun er åben for, at en regering kunne gå over den politiske midte.

Men regeringen går til valg på en fortsættelse af etpartiregeringen, siger statsministeren.

Andre bogstavlege vil Mette Frederiksen ikke kommentere.

- Jeg vil ikke stå og strege partier ud eller det modsatte. Vi går til valg på, at regeringen fortsætter. Eller en bred regering.

- Så siger det sig selv, at en regering med kun Radikale Venstre, det kommer ikke til at ske, siger hun.

De øvrige statsministerkandidater, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og De Konservatives Søren Pape Poulsen, har tirsdag igen pure afvist en regering hen over midten. Begge ønsker en ren borgerlig regering.

Pape kalder tanken om en regering hen over midten for et "fatamorgana", mens Ellemann-Jensen blandt andet siger:

- Jeg mener, at der skal en Venstre-mand for bordenden.

Mette Frederiksen tilføjer, at det vil være "et bemærkelsesværdigt tidspunkt at udskrive valg på".

- Det vil være et usædvanligt tidspunkt at afholde valg på, med det der er sket i Østersøen, og det, der sker i Europa, siger hun og henviser til eksplosionerne i gasrørledningerne Nord Stream 1 og 2 tæt på Bornholm samt krigen i Ukraine.

- Men når det er sådan, at flertallet ønsker det, så er det et vilkår, enhver regering skal arbejde under. Der skal være et flertal for en regering, siger hun om den radikale trussel.

/ritzau/