Mette Frederiksen: Nej, jeg udskriver ikke tidligt valg

Statsministeren afviser, at hun er fristet af stærke meningsmålinger efter corona til at udskrive valg.

- Får de gode meningsmålinger efter coronakrisen dig til at overveje et tidligt valg?

Det er et af den slags spørgsmål, hvor der reelt kun er et svar for en statsminister. Og det svar gav Mette Frederiksen, da hun af international presse blev spurgt under hendes besøg hos de danske soldater i Estland fredag.

- Nej, vi har stadig så meget, vi mangler at gøre. Vi er en ny og ung regering, så jeg har ingen planer om valg, siger Mette Frederiksen.

Fristelsen er ellers til at få øje på. Socialdemokratiet er det seneste halve år gået frem fra et valgresultat på 25,9 procent til 33,0 procent i Ritzau Index, der er et gennemsnit af fem meningsmålinger. Samtidig har rød blok udbygget føringen i forhold til blå blok.

Hvis målingerne holdt til en eventuel tidlig valgdag, ville det både betyde, at Mette Frederiksen fik forlænget sit mandat som statsminister – og med endnu flere S-mandater fik støttepartierne mere under kontrol.

Vælgerne skal dog først regne med at få lov at stemme igen i 2023, når den nuværende fireårige valgperiode løber ud. Det må man forstå på Mette Frederiksen svar under besøget i Estland:

- Jeg ser i virkeligheden omvendt på det. I det sidste seks måneder har vi været fokuserede på covid-19. I de kommende måneder og måske år vil covid-19 fortsat være en af de vigtigste opgaver for os.

- Så vi har brug for al tiden i den fireårige valgperiode til at løse alle de andre problemer og udfordringer. Så nej, der er ikke noget valg på vej i Danmark, siger Mette Frederiksen.

Regeringen har indledt den nye politiske sæson i et hæsblæsende tempo med præsentation af de udskudte udspil til tidlig pension og politiforlig. De forhandles nu i forsøget på at nå aftaler inden Folketingets åbning til oktober.

Derudover har der været store meldinger i værdipolitikken, hvor regeringen både har samlet flertal for at indføre samtykke før sex og flertal for at bevare muligheden for at omskære drengebørn.

Efteråret ventes desuden at byde på politiske aftaler om elbiler samt transporten og landbrugets bidrag til klima.

Derudover skal regeringen som altid have finansloven i hus, inden julefreden kan sænke sig over Christiansborg.

/ritzau/