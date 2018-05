Mette Frederiksen: Nyt energiudspil er et valgoplæg

Står det til Socialdemokratiet skal Danmark have en grøn fremtidsfond og pant på flere ting.

Socialdemokratiets nye klima- og energiudspil, der er fremlagt torsdag i Kolding, er et valgoplæg.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som også mener, at udspillet kan bruges i forhandlingerne om et nyt energiforlig.

- Det her er et udspil fra Socialdemokratiet, og det er også et valgoplæg, det er klart. Vi vil kaste det ind i energiforhandlingerne, som er gået i gang med regeringen, siger hun på pressemødet.

Regeringen fremlagde i april et energiudspil, der ifølge Frederiksen ikke var "ambitiøst nok". Det mener hun til gengæld, at Socialdemokratiets udspil er.

- Der er ingen tvivl om, at vi sætter ambitionsniveauet betydeligt højere end regeringen. Det gør vi på havvind, energieffektivisering og forskning.

- Vi vil forsøge at trække regeringen så langt i vores retning, og så må vi se, hvor langt vi kommer med vores mandat, slår hun fast om de igangværende energiforhandlinger.

Såfremt der efter næste folketingsvalg, der senest skal afholdes i juni 2019, er et rødt flertal, er det ifølge Frederiksen ikke givet, at hele udspillet gennemføres.

- Men jeg tror, at noget at det, vi gerne vil – for eksempel at mindske plastikforurening – er noget, vi kan gøre med de øvrige røde partier, siger hun.

/ritzau/