Mette Frederiksen øjner CO2-afgift efter eksperters anbefalinger

Statsminister Mette Frederiksen (S) forventer, at erhvervslivet vil bidrage til at opnå klimamålene ved hjælp af en CO2-afgift.

Det siger hun i forbindelse med tirsdagens spørgetime med statsministeren i Folketingssalen.

Tidligere tirsdag foreslog en ekspertgruppe tirsdag tre modeller for en ny CO2 -afgift.

En model er en ensartet afgift, hvilket er den billigste måde for samfundet at mindske udledningen på, samt to differentierede modeller.

De differentierede modeller vil friholde de største udledere og i højere grad ramme de virksomheder, som udleder mindre, da de skal løfte en større del af byrden.

- Næste skridt er en ny og ambitiøs afgift på CO2. Den skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler deres udledning, siger Mette Frederiksen.

- Den skal sætte endnu mere fart på omstillingen i dansk erhvervsliv. Alle virksomheder skal i fremtiden vælge en klimavenlig produktion. Og udledning af CO2 skal ned.

- En CO2-afgift er både det mest rimelige og den mest effektive måde til at nå vores klimamål. Vi har en klar forventning om, at dansk erhvervsliv både kan og vil bidrage, siger hun.

Anbefalingerne er ifølge Mette Frederiksen "vigtige input til de politiske drøftelser, som regeringen nu vil indkalde partierne til".

/ritzau/