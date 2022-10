Mette Frederiksen ønsker bred regering selv ved rødt flertal

Skulle der være et rødt flertal efter folketingsvalget tirsdag, vil statsminister Mette Frederiksen (S) fortsat gå efter at danne en bred regering over midten.

Det slår hun fast i partilederdebatten på TV 2 mandag aften, der er den sidste inden valget.

– Jeg ved ikke, hvordan mandaterne falder ud. Men uanset hvordan de gør, så vil det være mit forslag, at vi skal afsøge at lave en bred regering. Det står jeg ved, lyder det fra Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Også selv om der er rødt flertal?

– Ja.

Den tror Lars Løkke Rasmussen (M) dog ikke på.

Han mener, at Mette Frederiksen gik væk fra sin "plan A" - det røde flertal - før valget på grund af målingerne.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at hvis der er et rødt flertal i morgen, så rykker Mette Frederiksen tilbage til sin plan A, siger Lars Løkke.

Det var på dagen for valgudskrivelsen, at Mette Frederiksen lancerede sit ønske om den brede regering efter valget.

Mette Frederiksen pointerer i debatten, at valgkampen kun har bestyrket hende i sit ønske.

Det modsatte gælder for de to andre statsministerkandidater, Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Pape Poulsen (K). De ønsker begge en borgerlig regering.

Alex Vanopslagh (LA) mener, at Mette Frederiksen har "et forklaringsproblem". Han påpeger, at Socialdemokratiet har angrebet både Venstre, De Konservative og Moderaterne under valgkampen.

- Hvorfor er det så, at I vil i regering med dem?

Han siger videre, at hverken SF eller Enhedslisten tror på Mette Frederiksens budskab om, at hun vil en bred regering.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, henvender sig direkte til statsministeren:

- Mette Frederiksen, du begår en kæmpefejl, siger hun om ideen om den brede regering.

Ifølge de seneste meningsmålinger er det fortsat Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, der står med de afgørende mandater.

Hverken rød eller blå blok ser ud til at kunne tælle til 90 mandater uden Moderaterne, der også ønsker en regering over midten.

/ritzau/