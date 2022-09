Mette Frederiksen om gaslæk: Vil ikke udelukke sabotage

Det er svært at forestille sig, at de tre lækager på gasledning er et tilfælde, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Mette Frederiksen siger, at myndighederne og regeringen tager de tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og 2 meget alvorligt, og at det er svært at forestille sig, at det er et tilfælde.

Det siger hun til flere medier på et kort pressemøde under et besøg i Polen, hvor hun deltager i åbningen af gasledningen Baltic Pipe.

- Det er usædvanligt, og jeg vil gerne sige, at vi fra regeringens og myndighedernes side tager den her situation meget alvorligt. Vi ser på den med stor alvor, siger hun og kalder det en "ekstraordinær situation”.

Hun mener ikke, at det kan udelukkes, at der er tale om sabotage.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi kan i hvert fald ikke udelukke det. Det er for tidligt at konkludere endnu. Men det er en ekstraordinær situation. Det er en usædvanlig situation, siger hun.

- Der er tale om tre læk. Endda med noget afstand imellem sig. Derfor er det svært at forestille sig, at det er tilfældigt, det der foregår.

- Men det er for tidligt at konkludere på endnu, og derfor ser vi også på det her med allerstørste alvor.

Begge gasledninger løber fra Rusland til Tyskland. Alle tre læk er sket i havet ud for Bornholm, men i internationalt farvand.

Som følge af lækagerne har Energistyrelsen hævet beredskabsniveauet for el- og gassektoren i Danmark til det næsthøjeste niveau.

Det er Energinet, som er ansvarlig for den overordnede drift af det danske el- og gassystem.

Den nyåbnede gasledning Baltic Pipe skal sende gas fra norske gasfelter til Polen via Danmark.

På dansk grund er ledningen omkring 210 kilometer lang og 80 centimeter tyk. Ruten går igennem 13 kommuner.

Mette Frederiksen bliver spurgt, om sikkerheden på den nye gasledning er garanteret.

- Det er selvfølgelig noget, som myndighederne arbejder på højtryk på, hvad angår Baltic Pipes sikkerhed, og det har selvfølgelig vores store interesse, siger statsministeren.

- Det, at vi er i Polen i dag, understreger jo, hvad det er for en situation, vi er i, og vigtigheden af det samarbejde Norge, Danmark og ikke mindst polen har på det her område.

- Så man kan sige, at åbningen af Baltic Pipe er kun blevet endnu vigtigere med alle de begivenheder, der er i Europa, men potentielt også med det, der er sket over de seneste timer, siger hun og henviser til gaslækager.

/ritzau/