Mette Frederiksen om Nato-rygter: Jeg er ikke ude at søge et andet job

På mandag besøger statsminister Mette Frederiksen (S) den amerikanske præsident, Joe Biden, i Washington, og dermed fortsætter rygterne om, at den danske statsminister er i spil til jobbet som forsvarsalliancen Natos næste generalsekretær ufortrødent.

Det er også tilfældet under onsdagens afslutningsdebat i Folketinget.

Her ville eksempelvis Liberal Alliances Ole Birk Olesen høre nærmere om, hvem der kunne erstatte Mette Frederiksen som S-formand og Danmarks statsminister.

Finansminister Nicolai Wammen (S) og justitsminister Peter Hummelgaard (S) er i spil internt i partiet, konstaterede LA'eren over for Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mens denne var på talerstolen. Ole Birk Olesen henviste til mediehistorier om emnet.

Ifølge Børsen og Ekstra Bladet bliver der i øjeblikket internt i Socialdemokratiet stilfærdigt diskuteret, hvem der skal tage over for formanden, hvis Mette Frederiksen får Nato-topposten.

Rabjerg Madsen afviste gentagne gange, at Mette Frederiksen var på vej væk.

I en pause kommenterede Mette Frederiksen selv sagen. Som hun har gjort en del gange den seneste tid.

- For det første er jeg jo glad for, at en række borgerlige partier ønsker en garanti for, at jeg bliver som statsminister. Det er nyt, at det ønske er så bredt funderet.

- Jeg er statsminister i Danmark, og det håber jeg at blive ved med at være længe. Jeg er ikke ude at søge et andet job, sagde Mette Frederiksen til flere medier.

Aktuelt er norske Jens Stoltenberg Natos generalsekretær. Men han stopper snart, og Mette Frederiksen spøger ifølge rygterne i kulissen.

Norske medier har erfaret, at hun er en mulig kandidat, og spørgsmålet om Stoltenbergs afløser kan derfor komme til at fylde, når der til juli er Nato-topmøde i Litauen.

Om sit besøg hos Biden sagde Mette Frederiksen i sidste uge:

- Jeg går ikke efter nogle poster. Jeg er inviteret til at besøge præsident Biden, og det glæder jeg mig til.

- Jeg går ud fra, at vi kommer til at diskutere Vilnius (Nato-topmøde i juli, red.), men jeg har ikke en ansøgning med om et andet job end at være statsminister i Danmark.

