Mette Frederiksen om russiske angreb: Det får konsekvenser

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver torsdag morgen på Twitter, at "Ruslands handlinger er aldeles uacceptable". Og at de vil få konsekvenser for russerne.

Det fremgår ikke af opslaget, hvilke konsekvenser hun tænker på. Opslaget er sendt ud på Statsministeriets Twitter-profil.

- Jeg fordømmer Ruslands angreb på det stærkeste. Det er en skræmmende og helt uprovokeret handling, der strider mod FN-Pagten og folkeretten. Det her skal have store konsekvenser for Rusland. EU og Nato vil mødes inden for kort tid. Det udtaler Frederiksen i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Ifølge en lang række medier har Rusland natten til torsdag indledt et større angreb mod Ukraine.

Det er den foreløbige kulmination på en yderst anspændt situation mellem de to lande.

Statsministeriet oplyser, at Rusland "har iværksat en omfattende militær operation mod Ukraine". Og at Ukraine er "under angreb fra forskellige retninger".

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) skriver på Twitter:

- Det er forfærdeligt at se situationens tragiske udvikling lige nu! Rusland har valgt at eskalere, og vi fordømmer på det kraftigste. Vi koordinerer nu tæt med vores allierede.

EU-præsident Charles Michel har - inden angrebene fandt sted - indkaldt EU's stats- og regeringschefer til ekstraordinært EU-topmøde om situationen mellem Rusland og Ukraine. Mødet finder sted senere torsdag.

