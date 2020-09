Mette Frederiksen ønsker ny diskussion om Nord Stream 2

Tyskland truer med at genoverveje tilladelse til Nord Stream 2. Mette Frederiksen ønsker fornyet diskussion.

Energistyrelsen har allerede givet tilladelse til, at gasledningen Nord Stream 2 kan etableres i Danmarks zone syd for Bornholm. Men i disse dage øges den internationale skepsis over for den russiske gasledning.

I Tyskland har forbundskansler Angela Merkel for nylig for første gang sået tvivl gasrørledningens fremtid på tysk grund.

Også den danske statsminister Mette Frederiksen (S) udtaler sig kritisk over for den 1230 kilometer lange gasrørledning. Hun hilser det velkommen, at Merkel nu stiller sig mere kritisk over for planerne:

- Jeg synes, det er positivt, da jeg har været imod Nord Stream 2 hele vejen igennem. Jeg mener ikke, at vi skal gøre os afhængige af russisk gas, så jeg synes kun, det er godt, hvis vi kan få en fornyet diskussion af det, siger Mette Frederiksen.

Fra tysk side har Angela Merkel fastslået, at hvis ikke Rusland gennemfører en tilbundsgående efterforskning af sagen om den forgiftede oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, så vil Tyskland diskutere mulige sanktioner. De kan indebære, at tyskerne trækker deres støtte til gasrørledningen.

Spørgsmål: Kan vi gøre noget fra dansk side?

- Vi har faktisk gjort vores holdning meget klart. I den situation, vi er i nu, så er der i mine øjne ingen grund til at gøre os afhængige af russisk gas. Jeg synes kun, det er godt, hvis der hos vores nabo mod syd kommer en fornyet diskussion efter det, der er sket, siger Mette Frederiksen.

Nord Stream 2 ejes af det russiske energiselskab Gazprom. Halvdelen af projektet til 9,5 milliarder euro (knap 64 milliarder kroner) finansieres af vesteuropæiske energiselskaber.

Projektet består af to parallelle 1230 kilometer lange naturgasrørledninger, som udgår fra Rusland og forløber hen over russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde.

Aktuelt mangler der at blive lagt cirka 120 kilometer rørledninger over den danske kontinentalsokkel.

I den russiske hovedstad, Moskva, har talsmænd for Kreml taget skarpt afstand fra beskyldninger om, at den russiske stat skulle være involveret i en påstået forgiftning af Navalnyj.

- Forsøg på at sætte Rusland i forbindelse med, hvad der skete, er uacceptabelt for os. Det er absurd. Vi ser frem til, at der kommer data om sagen fra Tyskland, har præsident Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov tidligere udtalt.

Den russisk oppositionspolitiker er i bedring i Berlin, hvor Tyskland skærper bevogtningen af ham. Han er i stand til at tale igen, efter tyske læger har vækket ham af kunstig koma, rapporterer medierne Der Spiegel og Bellingcat.

Navalnyj blev i sidste måned alvorligt syg under en flyvning fra Tomsk i Sibirien til Moskva. Forinden havde han drukket en kop te, som formentlig var forgiftet.

Et ambulancefly fik ham til den tyske hovedstad, hvor han blev indlagt på hospitalet Charité. Her konstaterede lægerne i sidste uge, at Navalnyj var forgiftet med Novitjok.

Det er en nervegift udviklet af Ruslands militære efterretningstjeneste under den kolde krig.

/ritzau/