Mette Frederiksen: Redegørelse bekræfter min forklaring

Regeringen og statsministeren var ikke orienteret om manglende lovgrundlag, fremhæver Mette Frederiksen.

Onsdagens store redegørelse om mink-sagen bekræfter den forklaring, som statsminister Mette Frederiksen (S) har givet. Dermed ændrer den ikke noget på billedet af statsministerens handlinger og ansvar i forløbet.

Det mener i hvert fald Mette Frederiksen (S) selv. I sit første møde med pressen efter redegørelsen siger Mette Frederiksen:

- Den fortæller, at jeg og regeringen ikke vidste, at der ikke var en lovhjemmel, da vi træffer beslutningen, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Jeg synes, at det er klart, at når man læser redegørelsen, så er der begået en række fejl. Modsat med tidligere regeringer, så putter vi ikke med de fejl i den her regering. Og har taget konsekvensen af den, siger Mette Frederiksen.

Hun har også tidligere i forløbet forklaret, at hun ikke var klar over, at ordren var ulovlig, da hun gav den.

Redegørelsen viser dog, at den besked har indgået som del af materialet til regeringens særlige covid-19 udvalg, der har seks ministre som medlemmer. Det fremgår dog ikke, om de seks ministre har læst materialet.

Redegørelsen fastslår samtidig, at den konkrete viden om manglende lovgrundlag ikke blev givet videre til statsministeren på det afgørende møde i koordinationsudvalget den 3. november. Det var her beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.

Først søndag den 8. november får statsministeren at vide, at hun har givet en ulovlig ordre. Det var dog først den 10. november, at den besked blev givet videre til minkavlerne, der i den mellemliggende periode var i fuld gang med at aflive deres mink.

Mette Frederiksen siger om den del af forløbet:

- Som jeg forstår det, så indgår der en besked til Statsministeriet, hvor Statsministeriet så gør det pågældende ansvarlige ministerium opmærksom på, at man skal tage kontakt til Folketingets partier og i øvrigt udarbejde en notits om den manglede lovhjemmel.

- Det lyder for mig som den rigtige reaktion, at man instinktivt tænker, at det skal Folketinget have at vide. Og det er det arbejde, der går i gang, siger Mette Frederiksen.

Spørgsmål: Hvad gør du selv, da du fik at vide, at ordren var ulovlig?

- Jeg får forelagt sagen søndag om, at der mangler lovhjemmel, og så skriver jeg et brev til Folketinget og Folketingets formand om, at der skal tilvejebringes den nødvendige lovhjemmel, siger Mette Frederiksen.

På spørgsmålet om, hvorfor statsministeren ikke straks stoppede den ulovlige ordre om at aflive alle mink, da hun blev klar over, at der ikke var hjemmel, siger Mette Frederiksen:

- Egentligt er det ejendommeligt, at man kan blive ved at med at stille det spørgsmål, når det handler om danskernes sundhed. Det er jo ikke for sjov, at vi har truffet den beslutning, at alle mink skal aflives.

- Det gør vi, fordi mink kan smitte mennesker, og mennesker kan dø af covid-19. Det handler om folkesundhed og det handler om en potentiel risiko for en fremtidig vaccine, siger hun.

På Christiansborg ønsker de borgerlige partier nu en fuld undersøgelse af forløbet. Den skal ifølge de borgerlige partier foretages af en kommission, der også kan indkalde eksempelvis Mette Frederiksen som vidne.

Det vil regeringens støttepartier SF og Enhedslisten dog ikke være med til. De Radikale har endnu ikke endeligt besluttet, hvad man vil gøre. Hvis De Radikale går med, vil der være flertal for en undersøgelseskommission.

Statsminister Mette Frederiksen siger om en mulig kommissionsundersøgelse af forløbet i minksagen:

- Folketinget har haft møde i Udvalget for Forretningsorden i forhold til, hvordan man ønsker at gå videre med den her sag. Og jeg har meget stor respekt for Folketingets arbejde. Så jeg afventer, siger hun.

