Mette Frederiksen ser flere virksomheder bakke op om LGBT+-rettigheder

Statsminister Mette Frederiksen (S) deltog lørdag i Copenhagen Pride Parade, hvor hun gik en runde i mylderet om afgangsdestinationen Frederiksberg Rådhus, inden paraden begyndte at bevæge sig.

Mette Frederiksen bemærkede antallet af virksomheder, der var troppet op.

- Det klæder os alle, sagde hun.

- Heldigvis er der flere og flere virksomheder, der har personalepolitik, som går ind i forskellige diskussioner, herunder rettigheder for minoriteter.

Det er dog grænser for, hvad statsministeren vil opfordre fraværende virksomheder til at gøre på området.

- Som regering definerer vi ikke, hvad firmaerne gør, sagde Mette Frederiksen.

Copenhagen Pride Parade bevæger sig rundt i byen, inden den ender på Københavns Rådhusplads.

Sidste år var op til 150.000 personer mødt op langs ruten.

- Det er blevet en af de største folkefester i Danmark, og vi er her for at fejre kærligheden, friheden til at vælge sin egen seksualitet og partner, og det er og bliver en af de vigtigste rettigheder i frie demokratiske samfund, sagde Mette Frederiksen.

- Det er en stor kærlighedsfest, som også er en understregning af, hvem vi er som samfund.

Som følge af den internationale krise efter koranafbrændinger har der været opmærksomhed på trusselsniveauet mod Danmark - og Copenhagen Pride.

Koranafbrændingerne har ført til trusler fra al-Qaeda mod Danmark.

Den islamistiske Hizbollah-bevægelses leder, Hassan Nasrallah, har i forlængelse af hans fordømmelse af koranafbrændingerne kaldt homoseksuelles eksistens "en trussel mod samfundet", skriver Jyllands-Posten.

Det fik den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp til at se et helt nyt trusselsbillede.

- Når islamister italesætter eksempelvis de homoseksuelles rettigheder i skandinaviske lande, er det for at fremstille det som moralsk forfald. Det er for at øge et os mod dem, sagde han til Jyllands-Posten.

Mette Frederiksen vil ikke umiddelbart at gå ind i en vurdering af, om islamistiske kræfter kan bruge danske LGBT+-rettigheder i deres kamp.

- Helt generelt er det myndighedernes opgave og ansvar at sikre, at vi kan leve trygt, og det arbejdes der på på højt tryk for, sagde statsministeren.

Politiet har meldt ud, at de har et højt beredskabsniveau og tager sikkerheden alvorligt.

De har dog ikke øget niveauet i forhold til sidste års pride-festival. Her var LGBT+-miljøet i Oslo blevet angrebet forinden, hvilket politiet tog bestik af og forhøjnede sikkerheden til det niveau, der også bruges i år.

