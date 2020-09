Mette Frederiksen: Sexchikane er magtmisbrug

Sexchikane eruforeneligt med det samfund, vi i Danmark ønsker at være, mener statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrer arbejdspladser til at bekæmpe sexchikane.

Men først og fremmest ligger ansvaret hos den person, der ikke kan finde ud af, hvor grænsen går, mener hun.

Det skriver statsministeren i et opslag på det sociale medie Instagram mandag aften.

- Når alt kommer til alt, starter og slutter det med en kulturændring hos den person, der ikke selv kan finde ud af grænsen, skriver hun.

- Herefter kommer ledelsesansvaret. Og til sidst må den kvinde eller mand, der oplever overgrebet sige fra. Men det må være i den rækkefølge.

Statsministeren indleder sit opslag med at slå fast, at "sexchikane er forkert" og "uforeneligt med det samfund, vi ønsker at være".

Derfor bakker hun op om dem, der inspireret af Sofie Linde har stået frem med deres oplevelser med sexchikane. Og hun bakker op om dem, der har haft de samme oplevelser, men ikke har ønsket at fortælle om dem.

- Det gør jeg, fordi sexchikane er magtmisbrug. Fordi det reproducerer gamle magtstrukturer, og fordi det grundlæggende bare er forkert, lyder det fra statsministeren.

Hun opfordrer derfor arbejdspladser og organisationer til at skabe rammer, hvor der er ligeværdige relationer mellem mennesker.

- Og tag et opgør med alt det modsatte, skriver hun.

/ritzau/