Mette Frederiksen: Sosu'er skal ikke vurderes på religion

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at sosu'er skal vurderes på religion og udseende.

Det siger hun ifølge DR under et besøg ved Campus På Sporet i Aalborg.

Her blev hun af en elev spurgt til den tørklædedebat, der siden tirsdag har skabt forvirring i blå blok.

- Jeg synes ikke, det ville være rigtigt, at man skal gøre det til et individuelt spørgsmål mellem den ældre og en forhåbentlig rigtig dygtig sosu-hjælper eller -assistent.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det eneste, man skal vurdere jer på, er, om I passer jeres arbejde. Ikke hvordan I ser ud, eller hvilken region I måtte tilhøre, siger Mette Frederiksen ifølge DR.

Spørgsmålet fra eleven faldt to dage efter, at de blå partier blev stillet samme spørgsmål af en journalist fra Ekstra Bladet på et pressemøde om at give borgere friere valg på blandt andet ældreområdet.

Her gav både Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, og Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, udtryk for, at det skulle være muligt for ældre at fravælge muslimske hjemmehjælpere med hovedtørklæde.

Efterfølgende har både Venstres formand og Liberal Alliances leder trukket i land.

Fravalg af en hjemmehjælper skal handle om kvaliteten på servicen og ikke religion, lød det i stedet fra Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg er optaget af, at borgerne frit kan vælge hjemmehjælp, og at de kan vælge en anden leverandør, hvis de er utilfredse med servicen. Det handler ikke om religion eller alt muligt andet, udtalte han i en skriftlig kommentar.

Onsdag morgen lød det fra Alex Vanopslagh til Politiken, at han havde "tygget lidt på spørgsmålet hen over natten".

- Jeg mener generelt, at man skal kunne fravælge en hjemmehjælper, man er utryg ved, men det bliver selvfølgelig nødt til at være ud fra saglige kriterier, og desto mere jeg tænker over det, desto mere bliver jeg overbevist om, at religiøse årsager ikke er en stærk nok begrundelse, siger Alex Vanopslagh.

Derfor lyder svaret nu, at han "begynder at hælde til et nej".

Forslaget om at kunne fravælge hjemmehjælpere med tørklæde kommer fra Dansk Folkeparti.

På Dansk Folkepartis årsmøde i september sagde formanden, Morten Messerschmidt, at ældre borgere skal have "ret til at sige fra over for det muslimske tørklæde i eget hjem".

/ritzau/