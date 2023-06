Mette Frederiksen står til en gang bokse-ros hos Joe Biden

Amerikanske præsidenter har en sætning, som de kan i søvne.

Og der er en god chance for, at statsminister Mette Frederiksen (S) får den at høre, når hun mandag besøger præsident Joe Biden i Det Hvide Hus:

"Denmark punches above its weight".

Det er en flere hundrede år gammel bokse-talemåde, som frit kan oversættes til, at man præsterer mere eller bedre, end man kunne forvente. Eller direkte: Man slår over sin egen vægtklasse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De bruger den sætning til deres små allierede. Den sætning er med i aftenbønnen for den danske ambassadør i Washington, siger dekan på samfundsvidenskab på Københavns Universitet Mikkel Vedby Rasmussen.

Tidligere præsident Barack Obama har sagt det et utal af gange til stats- og regeringschefer fra små og mellemstore lande.

Blandt sidstnævnte må der være nogle, der faktisk slår hårdt. For også Filippinerne, der med 114 millioner indbyggere er større end EU's mest folkerige land, Tyskland, har fået den serveret.

Siden har Joe Biden overtaget rollen med at rose lande for at "slå over egen vægtklasse".

Senest har både Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke Rasmussen som statsministre hørt sætningen i Det Hvide Hus, og da Løkke mødtes med Barack Obama igen senere, kunne han ikke lade være at bemærke:

- Første gang sagde du til mig, at Danmark "punches above our weight". Det gjorde mig stolt. Det fik os danskere til at føle os lidt særlige.

- Nu, seks år senere, kan jeg så forstå, at ikke kun Danmark, men alle nordiske lande "punches above our weight". Men, ikke desto mindre, jeg er stadig stolt, sagde Løkke til Obama i 2016.

Når statsminister Mette Frederiksen (S) er på sit første besøg i Det Hvide Hus 5. juni, har Biden en særlig grund til at sende en tak til Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

For mindre end en uge siden annoncerede regeringen et udspil til et forsvarsforlig, hvor der føres 143 milliarder kroner til forsvaret over de næste ti år.

Det bringer Danmark op på at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på forsvar, som de allierede har aftalt at gøre.

I tillæg besluttede regeringen at etablere en Ukrainefond, der bringer Danmark i balance med Nato-målsætningen midlertidigt de næste to år.

Ifølge Weekendavisen var det sidste en beslutning, der er truffet i regeringens koordinationsudvalg ikke længe før besøget i USA - og efter beslutningen om forsvarsudspillet.

Det har også fået kommentatorer til at spekulere i, om de ekstra bevillinger er et forsøg på at smigre sig ind hos Biden, da statsministeren ifølge en række diplomater og forsvarseksperter er et godt bud på næste generalsekretær i Nato.

Mette Frederiksen har selv afvist, at hun er kandidat til jobbet.

/ritzau/