Mette Frederiksen stemmer ja: Det er det rigtige for Europa og Danmark

Statsminister Mette Frederiksen (S) har onsdag morgen sat sit kryds ved folkeafstemningen om Danmarks forsvarsforbehold i EU. Hun anbefaler et ja til at afskaffe forbeholdet.

- Jeg stemmer ja denne her gang virkelig med hjertet, for jeg mener, at det er det rigtige for Europa og for Danmark og vores fremtid, siger hun til journalister foran valgstedet i Værløse.

Der er stadig en gruppe af vælgere, som er i tvivl om, hvad de skal stemme, men statsministeren mener, at det under valgkampen har stået klart hvilke argumenter, der er for at afskaffe forbeholdet, og hvad der tilsiger, at man skal beholde forbeholdet.

- Jeg synes egentlig, at det er meget klart, hvad ja-sidens argumenter og nej-sidens argumenter er, siger Mette Frederiksen.

Hun afviser at gætte på valgresultatet.

- På selve valgdagen gisner jeg aldrig nogensinde om selve valgresultatet, slår hun fast.

Mette Frederiksen er onsdag klar i mælet om, at hun anbefaler et ja. Men Socialdemokratiet har foretaget sig noget af en kovending i forhold til forsvarsforbeholdet.

Tidligere siden mente regeringspartiet nemlig, at forsvarsforbeholdet skulle bestå, og at det ikke stod i vejen for dansk forsvarspolitik.

Men med statsminister Mette Frederiksen (S) i front henviser Socialdemokratiet i dag til tiden før og efter 24. februar, som er datoen for den russiske invasion af Ukraine.

/ritzau/