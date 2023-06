Mette Frederiksen: Stor ros til Danmark fra USA

- Jeg vil gerne have lov at dele med alle hjemme i Danmark, hvor stor ros der er til vores land i USA, siger statsminister Mette Frederiksen (S) mandag efter et møde med USA's præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus.

- Vi har et dygtigt dansk forsvar, vi er en troværdig samarbejdspartner for USA, og vores efterretningstjeneste har fået ros på et møde, jeg havde tidligere i dag med lederen af CIA (William J. Burns, red.).

- Det synes jeg, at alle skal ranke ryggen i forhold til, siger statsministeren efter mødet med Biden.

Mette Frederiksen understreger, at det gode ry ikke er noget, der kommer af sig selv.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er noget, der er blevet bygget op i Danmark gennem rigtigt mange år. Det er takket være både vores soldater, vores efterretningstjeneste, myndighedssamarbejde og det politiske samarbejde.

- Det mærker man måske, når man står i Washington. Vi er et lille land, men vi kan så uendeligt meget, og det er også det, amerikanerne har rost os for i dag. Også for den grønne omstilling, tilføjer statsministeren.

Hun betegner forholdet til USA og Biden som "stærkt" og siger, at det er en "stor cadeau" til Danmark, at Biden indleder mødet med at kalde Danmark en af USA's bedste allierede og mest trofaste venner.

Der var afsat omkring 45 minutter til mødet mellem præsident Biden og den danske statsminister.

Men det varede to timer, fra Mette Frederiksen gik ind ad døren i Det Hvide Hus, til hun kom ud igen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det her møde tog længere tid end planlagt, og det er jo kun positivt. Vi har det rigtigt godt sammen, præsidenten og jeg, og jeg synes, at der var rigtigt mange ting at diskutere, siger hun.

Mange af de fremmødte journalister ville vide, om hun og Biden har drøftet en mulig toppost som Natos generalsekretær.

- Jeg er ikke kandidat, og jeg er glad for at være statsminister i Danmark, lyder det fra Mette Frederiksen.

/ritzau/