Mette Frederiksen udskriver folketingsvalg

Danskerne skal den 1. november til stemmeurnerne for at afgøre, hvem der skal lede landet gennem den kommende valgperiode.

Det står klart, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) har udskrevet valg ved et pressemøde på Marienborg.

Det har længe ligget i kortene, at folketingsvalget var på vej. De Radikales trussel om at vælte regeringen, hvis ikke der bliver udskrevet valg, lurer lige om hjørnet. Og tirsdag indikerede Mette Frederiksen kraftigt i et interview på DR, at hun onsdag vil udskrive valg.

Derfor har flere partier allerede skudt gang i valgkampen på gader og stræder fra morgenstunden, mens en helsidesannonce fra Socialdemokratiet var at finde i de fleste af landets større aviser onsdag morgen.

Vælgerne skal vælge mellem hele 14 opstillingsberettigede partier ved det kommende valg. Få overblikket over de mange partier her, eller tag Kristeligt Dagblads test for at finde ud af, hvilket parti du deler flest værdier med.

