Mette Frederiksen: Udspil om mere løn skyldes ikke valgkamp

Med en uge tilbage af valgkampen foreslår regeringen at hæve lønnen for en del af de offentlige ansatte, der står for pleje af borgerne.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) har forslaget intet at gøre med, at der er valgkamp frem mod 1. november, hvor vælgerne skal til stemmeurnerne.

- Nogen vil givet allerede nu tænke, at vi kun siger det, fordi der er mindre end en uge til, valget skal afholdes. Det gør vi ikke.

- Lad mig minde om sidste gang, vi stod her for fire år siden. Dengang foreslog vi det, der i folkemunde hedder Arne-pensionen, siger Mette Frederiksen på Plejecenter Sølund i København.

Regeringen vil afsætte tre milliarder kroner om året fra 2030 til bedre løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Et stadig ukendt beløb skal bruges i årene 2024-2029.

Det skyldes, at det er svært at skaffe og fastholde eksempelvis sygeplejersker og sosu-ansatte. Men regeringen vil ikke afsløre, hvem den synes skal omfattes af ordningen.

I stedet fremlægges der syv principper for, hvordan ordningen skal skrues sammen i en trepartsaftale med arbejdsgivere og arbejdstagere.

Dermed får vælgerne inden folketingsvalget altså ikke svar på, hvem der skal have gavn af de forbedrede arbejdsvilkår.

/ritzau/