Positiv udvikling: Mette Frederiksen udvider genåbning af Danmark

Ifølge sundhedsmyndighederne kan Danmark åbne en smule mere end ellers planlagt, siger statsministeren.

De første trin i den gradvise genåbning af landet bliver udvidet på grund af en positiv udvikling.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag eftermiddag.

- Det er vurderingen fra sundhedsmyndighederne, at vi kan åbne en smule mere. Vi kan gøre fase et en smule større. Det skal fortsat gøres ansvarligt og forsigtigt, siger statsministeren.

Tallene for antal indlæggelser af coronasmittede er faldende, hvilket har været tendensen i to ugers tid. Ifølge statsministeren står Danmark "et fornuftigt sted".

På et pressemøde sidste uge meldte Mette Frederiksen, at den gradvise genåbning onsdag i første omgang ville omfatte vuggestuer, børnehaver og skoler op til 5. klasse.

Hun understreger på pressemødet tirsdag, at der i genåbningen kan blive behov for at "gå lidt baglæns", hvis tallene udvikler sig negativt.

- Vores pejlemærke er, at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og at fokus derudover er på samfundsøkonomien og arbejdspladserne

- Vi skal genåbne klogt og forsigtigt. Vi vil ikke gå for hurtigt frem, så hvis et tilbageslag kommer, så bliver det ikke så voldsomt, siger Mette Frederiksen.

Regeringen vil forhandle om en udvidelse af genåbningen med Folketingets partier.

På pressemødet oplyser statsministeren ikke konkret, hvordan første fase af genåbningen bliver udvidet.

Det skal hun diskutere med de øvrige partier klokken 18 tirsdag.

- Der vil vi høre, hvad partierne har af ønsker. Så vil vi bede myndighederne beregne, hvad smitteeffekten er af de forskellige forslag.

- Derefter vil vi lave en politisk tillægsaftale. På den baggrund bliver vi ikke mere konkrete nu, siger Mette Frederiksen.

Faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak oplyser, at der ud fra tallene er mulighed for en "lille yderligere åbning", hvor Danmark "stadig kan være på den nedadgående kurve".

- Det hele står og falder dog med, at man stadig holder afstand. Ellers ser vi en risiko for en anden bølge, som man ser i andre lande, siger Kåre Mølbak.

Han oplyser desuden, at "vendepunktet" i smittekurven er indtruffet omkring 2. april.

/ritzau/