Mette Frederiksen undskylder minkforløb med tårer i øjnene

Statsministeren fastholder, at hun ikke gav ordre til aflivning af mink. Den opfattelse deler minkavler ikke

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde tårer i øjnene, da hun mødte pressen efter torsdagens besøg på en minkfarm ved Kolding.

- Vi har to generationer af rigtig dygtige minkavlere, far og søn, som på meget kort tid har fået ødelagt deres livsværk. Det er vigtigt at sige, at det ikke er deres skyld, det er coronaens skyld, at erhvervet ikke kan fortsætte, lød det fra Mette Frederiksen, mens hun tørrede tårer ud af øjenkrogen.

På gårdspladsen gav hun samtidig den første undskyldning for de tumultariske uger, der har ført til, at minkerhvervet reelt er nedlagt i Danmark.

- Vi har snakket om mange ting under besøget, men jeg har ikke brugt det ord (undskyld, red.), sagde Mette Frederiksen om den timelange samtale med minkavler Peter Hindbo og hans søn Andreas Hindbo i stuehuset på gården.

Da hun mødte pressen, kom undskyldningen:

- Jeg synes, der er grund til at undskylde forløbet. Der er begået fejl, og det skal man både kunne beklage og undskylde, lød det fra Mette Frederiksen.

Hun fortryder dog ikke beslutningen om at aflive minkene. Det var nødvendigt af hensyn til folkesundheden:

- Der er ikke noget, der har ændret sig. Når vi beslutter at aflive minkene, så er det på grund af vurderingen fra SSI, siger Mette Frederiksen med henvisning til det sundhedsfaglige grundlag for beslutningen, som blev leveret af Statens Serum Institut (SSI).

Besøget får heller ikke statsministeren til at åbne for yderligere kompensation til minkavlerne.

- Nej, at der skal kompenseres ordentligt, har jeg tænkt hele vejen igennem, sagde Mette Frederiksen.

Statsministerens besøg hos minkavler Peter Hindbo kom efter nogle dramatiske uger, hvor Christiansborg har været omdrejningspunkt for et hårdt opgør om regeringens og statsministerens ageren i minksagen.

Mette Frederiksen har fastholdt, at ansvaret for, at aflivningen foregik uden lovgrundlag, ligger hos Mogens Jensen (S). Han måtte i sidste uge træde tilbage som fødevareminister.

Selv afviser hun at have givet en ”ordre” om at aflive minkene på et pressemøde 4. november. Her fastslog Mette Frederiksen, at minkene ”skal” aflives. Den beslutning kunne ikke forhandles, fastslog statsministeren.

På pressemødet blev det samtidig gjort klart, at Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og politiet ville blive sat ind, mens rigspolitichef Thorkild Fogde fastslog, at aflivningen skulle ske ”hurtigst muligt”.

Flere uafhængige jurister vurderer, at der var tale om en ”ordre”. Sådan har minkavler Peter Hindbo også opfattet det, fortalte han torsdag. Men statsministeren afviser.

Du siger, at det ikke var en ordre, så det var mere ment som en vejledning eller en opfordring til minkavlerne?

- Jeg bliver nødt til at sige, at der er forskel på politik og jura. Når man som politiker får et spørgsmål om, hvorvidt der er begået et grundlovsbrud, så nej det er der ikke. Det har justitsministeren redegjort for, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/