Mette Frederiksen undskylder til de grønlandske eksperimentbørn: "Det var hjerteløst"

Det var ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) hjerteløst og umenneskeligt, da 22 grønlandske børn i 1951 blev ført fra Grønland til Danmark som led i et eksperiment.

Onsdag gav Mette Frederiksen på Danmarks vegne en undskyldning ansigt til ansigt til de seks nulevende af de 22 børn.

- Det, som I var udsat for, var forkert. Det var umenneskeligt. Det var urimeligt. Og det var hjerteløst, siger hun onsdag.

- Ingen af os, der er her, kan lave om på fortiden. Men vi kan gøre noget andet. Det er det, vi gør i dag. Vi kan forholde os til det. Vi kan tage ansvaret på os. Og vi kan gøre det, der i mine øjne er det rigtige: At sige undskyld til jer for det, der skete.

- I har været del af noget, der aldrig skulle være sket.

De 22 børn blev fjernet som led i et eksperiment og forløb, der flere gange ændrede form og formål.

I 1951 blev de taget fra Grønland og ført til Danmark. Her skulle de lære dansk og på sigt blive en elite, der skulle spille en nøglerolle i den forandring af Grønland, som man i Danmark havde planer om.

Her var det planen, at børnene skulle hjem efter et ophold i Danmark. Men seks af dem endte med at blive bortadopteret til familier i Danmark.

De resterende, der kom hjem, blev ikke sendt hjem til deres familier. De blev derimod placeret på et børnehjem, hvor de skulle tale dansk. De fik ingen forbindelse til deres familie og kunne ikke tale grønlandsk.

- Alle børn har brug for og fortjener stabilitet. Det var de to ting, man tog fra jer, siger Mette Frederiksen onsdag.

- I stedet blev I hovedpersoner i et forsøg, der skulle mærke jer resten af livet. Ingen spurgte jer, om I ville være med.

Et af de seks nulevende børn, Helene Thiesen, beskriver forsøget med ulykkelighed over den manglende kontakt med sin familie.

- Først døde min far. Og så blev jeg sendt væk. Så gav de ikke engang vores mor vores adresse i Danmark. Så vi hører intet fra vores mor i halvandet år. Hvordan ville du have det?

- Og så kom vi hjem. Men vi kom ikke engang hjem til mor. Vi kom på børnehjem. Det var, som om vi havde gjort noget forkert, siger hun onsdag.

Særligt det manglende tilhørsforhold bliver af statsministeren fremhævet som urimeligt for børnene.

- Flere af jer har talt om splittelsen og rodløsheden. Ikke at være grønlændere eller danskere. I blev fremmede i jeres eget liv.

- Det tab af familie, tilhørsforhold og identitet fortjener intet barn eller mennesker at opleve, siger hun.

/ritzau/