Mette Frederiksen venter ikke regeringsaftale foreløbig

Fredag i næste uge samles det nye folketing for første gang. Mette Frederiksen regner ikke med aftale inden.

Det er nu en uge siden, at forhandlingerne om at danne en ny regering blev indledt af Mette Frederiksen efter valget, hvor rød blok fik flertal.

Den kongelige undersøger og S-formand giver udtryk for, at hun ikke har travlt, selv om det nye folketing samles officielt fredag i næste uge, hvor medlemmerne skal skrive under på, at de vil overholde grundloven.

Hun tror ikke, at der er en regering klar inden da.

- Det tror jeg ikke, og det har jeg ikke stillet i udsigt på noget tidspunkt. Vi afsætter den tid, der skal til, og så må vi se, om vi lander, siger Mette Frederiksen.

Hun vil ikke konkludere nærmere på lørdagens forhandlinger med SF, Enhedslisten og De Radikale, som alle har været forbi ad to omgange i Landstingssalen på Christiansborg, hvor forhandlingerne foregår.

De største udeståender er økonomi og udlændinge, og lørdagen blev brugt på så småt at udarbejde en hensigtserklæring, hvor de tre kommende støttepartier kan udtrykke deres forventninger til en etpartiregering.

- Vi er blevet mere konkrete, men du får ikke nogen til at sige, hvad der sker i forhandlingslokalet. Dagen i dag har modsat de andre handlet om de store politikområder.

- Jeg har det grundlæggende sådan, at der er så mange danskere, der har stemt ikke bare for en ny regering, men for en ny retning, ikke mindst på velfærd og klima.

- Det synes jeg, vi skal levere på, og det er opgaven i forhandlingslokalet, siger Mette Frederiksen lørdag aften efter forhandlingerne.

/ritzau/