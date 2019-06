Mette Frederiksen: Vi kan nå i mål med det meste

Socialdemokratiet kan få gennemført det meste af partiets politik via et bredt samarbejde, mener formanden.

"Velfærd først". Det er mottoet for Mette Frederiksen, hvis hun bliver Danmarks næste statsminister.

Det understreger den socialdemokratiske formand igen ved mandagens fremlæggelse af partiets ti mål, som en eventuel ny S-regering skal arbejde for.

- Det er ti mål, som sætter en retning for et mere retfærdigt samfund med fri og lige adgang til sundhed og uddannelse.

- Det er ikke en udtømmende liste, men det er en retning, som vi gerne vil arbejde efter, hvis vi får muligheden efter valget, siger Mette Frederiksen, der ønsker en etpartiregering.

Mette Frederiksen er under valgkampen blevet mødt af en række krav fra de partier, der efter onsdagens valg i givet fald skal udgøre hendes parlamentariske grundlag.

Blandt andet på udlændingeområdet skal der ske en kursændring, har det eksempelvis lydt fra De Radikale og Enhedslisten. Også SF og Alternativet har krav til Mette Frederiksen.

Senest har De Radikales leder, Morten Østergaard, til Børsen udtalt, at Mette Frederiksens økonomiske plan for 2025 ikke lever op til De Radikales krav.

Østergaard siger til Børsen, at hvis ikke Socialdemokratiet kan levere en aftale, som øger beskæftigelsen og skaffer flere penge i det økonomiske råderum, vil han blokere Mette Frederiksens vej til statsministerposten.

Men S-formanden mener, at "vi kan nå i mål med det meste med et bredt samarbejde", siger hun.

- Der er rejst mange ultimative krav i denne valgkamp. Og der er så mange af de ultimative krav, der går imod hinanden, at det ikke hænger sammen.

- Hvis vi får muligheden efter valget, så vil vi forhandle med partierne om at danne en ny S-ledet regering, siger Mette Frederiksen.

Ellers bød mandagens fremlæggelse for det meste på gentagelser af den socialdemokratiske politik, som er blevet lagt frem før og under valgkampen.

Ud over et mål om at indføre en ret til tidligere folkepension for nedslidte vil Socialdemokratiet holde fast i "en retfærdig og realistisk udlændingepolitik".

Udlændingepolitikken er de seneste år blevet defineret af blå blok i samarbejde med Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet har gennem valgkampen fået hug for at være ukonkret på en række områder.

Det er eksempelvis fortsat uvist, hvem der kan blive omfattet af partiets plan til tre milliarder kroner om en ret til tidlig folkepension.

Mette Frederiksen vil heller ikke fortælle, hvor de nærhospitaler partiet vil oprette efter valget, skal placeres.

- Det er helt rigtigt, at vi gerne vil oprette nærhospitaler. Der er vores tanke at samle nogle af de konsultationer og behandlinger, som ikke behøver at være på de store sygehuse.

- Placeringen skal være fagligt funderet. Selvfølgelig sætter jeg ikke postnummer på. Det mener jeg ikke, vil være seriøst, siger Mette Frederiksen.

/ritzau/