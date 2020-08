Mette F. ser med stor alvor på skandalesag i efterretningstjeneste

Statsminister kalder det afgørende, at der kan føres uafhængigt tilsyn med Forsvarets Efterretningstjeneste.

Regeringen ser med alvor på sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), siger statsminister Mette Frederiksen tirsdag til flere medier.

Mandag kom det frem, at tjenesten blandt andet beskyldes for at spionere mod egne statsborgere og at have tilbageholdt centrale oplysninger fra et tilsynsorgan.

- Det siger sig selv, at en efterretningstjeneste skal arbejde inden for lovens rammer, siger Mette Frederiksen til DR og TV2.

Reaktionen kommer, efter at Tilsynet med Efterretningstjenesterne mandag rettede en særdeles alvorlig kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ifølge tilsynet har FE blandt andet tilbageholdt oplysninger for tilsynet, givet urigtige oplysninger, brudt loven og forsøgt at skjule problematiske aktiviteter.

Tjenesten skulle have indhentet og videregivet "en betydelig mængde oplysninger om danske statsborgere" i strid med loven.

I ét tilfælde har spionerne angiveligt overvåget en ansat i tilsynet, lyder en anden af anklagerne. Materialet er kommet frem via en whistleblower.

Statsministeren påpeger over for DR og TV2, at Danmarks skal have en velfungerende efterretningstjeneste. Derfor skal alle sider i den kritiske rapport fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne nu vendes i en undersøgelse.

- Det her er en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor fra regeringens side.

- Og det er fuldstændig afgørende, når vi har et uafhængigt tilsyn, at de har adgang til de oplysninger, de skal have, siger statsministeren.

Ledelsen har ifølge anklagerne undladt at følge op på indikationer af spionage inden for Forsvarsministeriets område.

Der været en "uhensigtsmæssig legalitetskultur" i ledelsen og andre dele af spiontjenesten, mener tilsynet desuden.

Foreløbig er FE-chef Lars Findsen, to ledende medarbejdere samt tidligere FE-chef Thomas Ahrenkiel blevet fritaget fra tjeneste og hjemsendt.

/ritzau/