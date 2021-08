Mette Frederiksen vil ændre arbejdskulturen på Christiansborg

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil have en politisk kulturændring på Christiansborg.

Det siger hun i et interview med Politiken.

Hun mener, at dansk politik foregår i et tempo og ud fra logikker, der forhindrer regeringen og Folketinget i at levere løsninger på samfundets største problematikker.

- Den politiske debat på Christiansborg og i offentligheden afspejler ikke de underliggende udfordringer, som vi står overfor i dag, siger hun til avisen.

Mette Frederiksen siger, at den politiske samtale er blevet mere overfladisk, og at efterspørgslen fra medierne er taget til på en måde, så politikerne skaber dårlige resultater.

I løbet af sommeren har politikere - blandt andet Sofie Carsten Nielsen (R) og Rasmus Jarlov (K) - kritiseret arbejdsforholdene på Christiansborg.

Desuden er der blevet udgivet bøger af Anders Langballe og Sigge Winther, der beskriver arbejdsmiljøet på Christiansborg.

Statsministeren erkender, at det bliver svært at ændre den politiske kultur. Hun siger, at det også kommer til at kræve meget af hende selv.

Mette Frederiksen siger, at kulturændringen kræver, at både hun og Folketingets andre partiet lægger en dæmper på sig selv i visse situationer.

- Det siger sig selv, at hvis vi skal det her, så skal vi have skabt en anden kultur på Christiansborg, hvor vi kommer mere op i helikopteren og i virkeligheden påtager os det, der er vores opgave: at være den politiske ledelse. Det gælder også mit eget parti, siger hun.

En løsning på problemet er ifølge Mette Frederiksen at reducere antallet af lovforslag, som Folketinget skal behandle.

Hun siger, at det vil kræve en fælles forståelse mellem regeringen og Folketinget, hvis der skal komme færre lovforslag.

Tirsdag er Mette Frederiksen til regeringskonference i Fredericia. Konferencen handler om fremtidens Danmark.

Ifølge Politiken vil hun præsentere ti udfordringer, der skal reformeres over en tiårig periode.

Søjlernes nøgleord er ifølge Politiken klima, vækst, uddannelse, beskæftigelse, integration, tryghed, ulighed, velfærd, sammenhæng mellem land og by og en styrkelse af den demokratiske samtale.

/ritzau/