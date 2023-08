Mette Frederiksen vil afvise toppost hvis tilbudt

Mette Frederiksen (S) garanterer i et interview med Berlingske, at hun ikke er - eller har været - på vej til at forlade dansk politik.

Det siger hun i forbindelse med forsommerens spekulationer om, hvorvidt hun var på vej til at forlade posten som statsminister til fordel for et job som generalsekretær i Nato.

- Nej, jeg var ikke ved at forlade dansk politik. Og det har jeg heller ikke nogen planer om. Det, jeg kan sige, er, at hvis jeg skulle blive spurgt, vil svaret være nej.

Adspurgt om hun også er statsminister og formand for Socialdemokratiet ved næste valg, siger hun "ja" - hvis der fortsat er tillid til hende i regeringen og i partiet.

Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) deltager i interviewet.

Før sommerferien lød det fra Venstre, at partiet vil gå efter større skattelettelser end ellers planlagt, eftersom det økonomiske råderum er større.

Under interviewet indikerer Mette Frederiksen, at hun er åben for netop det.

- Når der er et større råderum, er der mulighed for at foretage yderligere prioriteringer. Dem kommer vi ikke til at gå yderligere ind i – men vi kommer til at kunne gøre mere på både velfærd og på den økonomiske politik, herunder skat.

Lars Løkke Rasmussen erklærer sig enig i statsministerens udsagn, skriver Berlingske.

/ritzau/