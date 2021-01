Mette Frederiksen vil distribuere ny vaccine før godkendelse

Mette Frederiksen vil fremskynde processen, så Danmark er klar til at bruge ny vaccine ved godkendelse.

Danmark vil sammen med flere andre EU-lande have distribueret vaccinen fra AstraZeneca nu. Det skal sikre, at vaccinen kan tages i brug, når den forventet bliver godkendt den 29. januar.

Det siger statsminister Mette Frederiksen på pressemøde efter partilederdebat tirsdag. Dermed sætter statsministeren igen kritisk lys på, at EU's vaccineprogram halter langt efter Isreal, Storbritannien og USA, hvor man hurtigere har godkendt og taget vaccinerne i brug.

- Danmark er det land i EU, der har vaccineret flest. Vi har infrastrukturen på plads i Danmark, men vi har ikke vaccinerne nok. Derfor sender jeg i dag et brev til EU-Kommissionen og rådsformanden sammen med mine kolleger i Tjekket, Grækenland og Østrig. Vi foreslår, at man begynder at distribuere vaccinerne fra AstraZeneca allerede nu, siger Mette Frederiksen.

Hun er dog ikke på vej til at tage vaccinen i brug før godkendelsen i EU:

- Det skal selvfølgelig være med en klausul om, at vaccinerne først kan tages i brug, når de - 7-9-13 - forhåbentlig godkendes den 29. januar, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger dog samtidig, at tålmodigheden med vaccine-udrulningen er ved at være slidt:

- Vi tåler ikke flere forsinkelser på vacciner. Det er et spørgsmål om liv og død lige nu. Derfor har vi brug for at få mere tempo i EU's vaccine-udrulning, siger Mette Frederiksen.

Selv om Danmark er blandt de hurtigste lande i EU til at omsætte ankommet vaccine til stik, så er det kun omkring tre procent af befolkningen, der nu er vaccineret.

Det skyldes, at EU ikke har sikret samme mængder vacciner som eksempelvis Israel, Storbritannien og USA. Samtidig tager Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) længere tid om at godkende vacciner, der allerede er i brug i lande uden for EU.

I denne uge bliver manglen på vaccine forstærket af, at selskabet Pfizer leverer færre vacciner til Danmark. Dermed vil nogle danskere opleve, at der i den kommende tid går lidt længere, før de får tilbudt en coronavaccine, end først planlagt.

Ifølge De Radikales sundhedsordfører Stinus Lindgreen vil Danmark modtage halvt så mange vacciner som lovet. Det svarer til, at Danmark modtager 30.000 færre vaccinedoser i denne uge.

Det sagde han efter møde med Folketingets ordførere og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag.

/ritzau/