Mette Frederiksen vil forbyde gratis plastikposer

Statsministeren ønsker at sætte ind mod plastikforbruget i Danmark. Forslaget får en blandet modtagelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil fordoble afgiften på plastikposer og engangsservice samt forbyde udleveringen af gratis bæreposer i hele Danmark.

Det skriver Politiken.

- Der er nu så meget plastik i havene, at det svarer til, at der hvert minut hele døgnet rundt bliver smidt en hel lastbil med plastik direkte ud i vores hav.

- For mig er plastikforurening blevet symbolet på en verdensbefolkning, som ikke passer ordentligt på sin klode, siger Mette Frederiksen til Politiken.

De nye afgifter er en del af regeringens kommende finanslov og vil ifølge regeringen indbringe 200 millioner kroner til statskassen i 2020.

Ifølge regeringens egne beregninger vil initiativet desuden sænke forbruget af plastikposer og engangsservice med 20 procent. Afgiftsstigningen betyder, at en plastikpose vil blive 50 øre dyrere at købe, vurderer regeringen.

I Dansk Erhverv er de skeptiske over for forslaget.

- Vi synes, det er ærgerligt, hvis der kommer en dobbeltafgift på plastikposer. Det kan føre til, at dagligvarehandel skifter over til at bruge andre materialer, der har en mere miljøskadelig effekt, end plastik har.

- Så det er en uheldig afgift, hvor vi risikerer, at poser får en større negativ miljøeffekt, siger Jakob Lamm Zeuthen, miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, til Ritzau.

Mette Frederiksen afviser bekymringen.

- Dansk Erhverv har en pointe i, at man aldrig må forenkle noget, så man kun slår ned på plastik. Men det er heller ikke vores hensigt.

- Jeg kan forestille mig, at det også er, fordi det bliver dyrere at købe en plastikpose i supermarkedet, at de har den udlægning, siger Mette Frederiksen til Politiken.

Både Konservative og SF er umiddelbart positive over for forslaget. Liberal Alliance advarer mod et egentligt forbud.

- Mette Frederiksen skal jo ikke bestemme, om en butik må give en gratis bærepose, siger Liberal Alliances finansordfører, Ole Birk Olesen, til Politiken.

/ritzau/