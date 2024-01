Mette Frederiksen vil foreløbigt ikke ændre apanagen

Indtil en ny lov vedrørende kongehusets apanage er vedtaget, bør den kommende kong Frederik modtage apanage svarende til den, som dronning Margrethe hidtil har fået.

Det foreslår statsminister Mette Frederiksen (S) i et udkast til Finansudvalget, skriver Børsen.

Apanagen skal fra februar lægges oven i kronprinsens sædvanlige apanage, fremgår det af forslaget.

Ydelserne vil dog blive efterreguleret, når der er blevet vedtaget en ny lov i Folketinget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Folketinget beslutter, hvor meget en konge skal have i statsydelse under hans regeringstid.

Onsdag udløb fristen for, hvornår Folketingets Finansudvalg senest skulle modtage et lovforslag vedrørende apanage, som er de kongelige årpenge.

Mette Frederiksen begrunder udkastets forsinkelse med, at der er tale om en ekstraordinær situation.

Hun skriver, at der er behov for "at skabe klarhed over grundlaget for den fortsatte udbetaling af de nævnte ydelser frem mod etableringen af en ny civilliste ved lov, som vil fastlægge de fremtidige rammer for kongehusets virke".

Det fremgår af Kongehusets hjemmeside, at dronning Margrethe modtager knap 7,6 millioner kroner om måneden i statsydelse.

Imens modtager kronprins Frederik næsten 1,9 millioner kroner per måned, hvoraf kronprinsesse Mary får ti procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Prins Joachim får 330.450 kroner i statsydelse om måneden.

Det er på søndag, at dronningen giver tronen videre til sin ældste søn efter 52 år som Danmarks regent.

Klokken 15.00 udråbes kronprins Frederik til konge fra balkonen på Christiansborg Slot.

Inden da vil den kongelige familie deltage i Folketingets markering af tronskiftet klokken 10.00

Klokken 14.30 begynder en kur med det kommende kongepar.

/ritzau/