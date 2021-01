Mette Frederiksen vil på reformkurs igen

Statsministeren lægger op til reformer oven på corona-epidemi. Men det skal ikke være som efter finanskrisen.

Regeringen vil have flere ud på arbejdsmarkedet, når vaccinerne forhåbentligt har bidraget til at slå cornaen ned i Danmark. Det er nødvendigt for at genoprette dansk økonomi efter et dyrt corona-år.

Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingets partilederdebat tirsdag.

Mette Frederiksen lægger dog vægt på, at de kommende reformer skal være markant anderledes end dem, der fulgte i kølvandet på finanskrisen.

- Jeg forpligter gerne regeringen og Socialdemokratiet på en ambitiøs reformpolitik. Jeg håber så tilgengæld, at Folketinget vil lade sig forpligte på, at vi ikke gentager fortidens synder og fører en krisepolitik, som sætter Danmark tilbage.

- I den efter-evaluering, som hele verden har gjort sig efter finanskrisen, så står det ret klart, at man mange steder var med til at forlænge krisen. At man gjorde problemerne værre. Det er nu almindeligt anerkendt blandt mange økonomer.

- Den erkendelse, håber jeg, vil brede sig i Folketinget, for det vil øge vores mulighed for at styrke Danmark, siger Mette Frederiksen.

Statsministerens udtalelse faldt på et spørgsmål fra De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen. Hun efterlyste i debatten en ambitiøs reformplan frem mod 2030 fra S-regeringen.

Dermed blev debatten en påmindelse om de hårde opgør mellem De Radikale og Socialdemokratiet, der kendetegnede Helle Thorning-Schmidts tid som statsminister.

Her var Mette Frederiksen selv del af S-R-SF-regeringen, der ifølge daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt gik "reformamok".

Det skete blandt andet med indførelsen af de udskældte ressourceforløb for syge arbejdsløse og beskæring af kontanthjælpen.

Men sådan skal det altså ikke gå denne gang, må man forstå på statsministeren.

I et interview med Børsen siger Mette Frederiksen tirsdag, at regeringen konkret vil øge den strukturelle beskæftigelse med mindst 10.000 personer.

Regeringen vil blandt andet undersøge, om flere indvandrerkvinder og unge kan få uddannelse og et job.

Arbejdet skal sættes i gang til sommer, hvor alle danskere, der ønsker det, ventes at være vaccineret.

I debatten kritiserer Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, til gengæld regeringen for selv at have øget behovet for reformer.

Retten til tidlig pension trækker personer ud af arbejdsmarkedet og højere skatter og afgifter gør det sværere for virksomhederne, lyder det fra V-formanden.

- For første gang i to årtier har vi en regering, der gør Danmark fattigere, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge Ellemann vil Venstres tilgang være skattestop, lavere ydelser til udlændinge og et højere beskæftigelsesfradrag.

/ritzau/