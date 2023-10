Regeringen varsler ny skolepolitisk retning: Vil fjerne 9 ud af 10 mål i folkeskolen

Når regeringen vil fjerne 9 ud af 10 mål, vender den skolekursen, vurderer iagttagere. Det er et opgør med den skolepolitik, der opstod, da det i starten af 2000'erne stod klart, at danske elever var dårlige til at læse, regne og skrive end elever i andre lande