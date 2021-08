Mette Frederiksen vil stoppe uddannelsessnobberi

Der er for meget uddannelsessnobberi i Danmark. Og det gælder om at få gjort de unge mennesker mere oplyste om, hvilke valgmuligheder de reelt har.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag under sine afsluttende bemærkninger ved regeringskonferencen i Fredericia.

- Der er ingen, der har besluttet det, der er ikke nogen, der ønsker det, der er ingen, der vil det, men det er her.

- Uforvarende er vi kommet til at bygge et samfund og et uddannelsessystem på, at det er finere at tage en akademisk uddannelse, end ikke at gøre det. At det er bedre at gå i gymnasiet, end ikke at gøre det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Hvis vi ikke får brudt den kultur, så tror jeg faktisk ikke, at vi får løst de andre problemer, siger hun.

Mette Frederiksen ønskede med regeringskonferencen at sætte gang i en samtale om ti pejlemærker, som ifølge hende bliver hjørnestenene for de reformer, der skal vedtages i Folketinget i de næste ti år.

Der er blandt andet udsigt til mangel på faglært arbejdskraft, hvis der ikke bliver gjort en indsats på området.

Statsministeren understreger efter konferencen, at hun ikke har det gyldne svar på udfordringen med at forhindre uddannelsessnobberi.

- De bedste bud, der er kommet i dag, er vel, at vi skal have en mere praksisorienteret skole igen, hvor der er nogle fag, der måske er mere til at forstå, hvad de indeholder.

- Og så er det også en kulturkamp. Jeg tror ikke, vi kan lovgive os ud af det her.

- Det er muligt, at vi med nogle greb ind i uddannelsessystemet kan gøre nogle ting anderledes. Det går vi i gang med at kigge på, men jeg tror, at noget af det simpelthen også er kultur.

Mere oplysning til de unge er en af vejene frem, mener Mette Frederiksen.

- Det handler ikke om at sige til folk, hvad de ikke skal, men at være sikker på, at børn og unge reelt ved, hvad der er af valgmuligheder.

- Det tror jeg faktisk ikke, at de ved i dag. Jeg er ikke sikker på, at alle vores unge ved, hvor stor en del af klimakampen, der kæmpes ude på erhvervsuddannelserne og virksomhederne efterfølgende, siger hun.

/ritzau/