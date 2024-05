Mette Frederiksen vil vende alle sten i jagten på flere penge til EU

Med ønsket om både at kunne forsvare kontinentet, løse klimaforandringerne og opretholde velfærdssamfund har EU kritisk brug for flere penge.

Den erkendelse gør europæiske statsledere sig i disse uger, og mandag mødes de nordiske spidser til topmøde i Stockholm om dagsordenen.

Mette Frederiksen vil vende alle sten for at skaffe flere brugbare penge for EU.

- Der er krig på vores kontinent, og Europa er udfordret på en række områder. Vi er nødt til at finde en måde at finansiere alt det, Europa skal kunne, ellers taber vi i den globale konkurrence, siger den danske statsminister til Ritzau i Stockholm.

Danmark har historisk set været et af de tilbageholdende lande, når det kommer til ønsker om at øge EU’s budget.

Men i den nuværende situation kan intet udelukkes, og statsministeren åbner derfor for diskussionen om et øget dansk bidrag til EU.

- Jeg mener, at vi bliver nødt til at kigge på alle diskussioner med mere åbne øjne. Det er en helt anden budgetdiskussion, vi skal have næste gang.

De nordiske statschefer kan på topmødet enes om, at man i højere grad skal holde de private investeringer i Europa og undgå, at de flyder mod USA og Kina.

Dertil er Mette Frederiksen klar til at gennemgå det nuværende budget med kritiske øjne.

- Vi skal kigge på, om der er noget i det allerede vedtagne EU-budget, hvor pengene kan bruges klogere og bedre.

/ritzau/