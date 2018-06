Mette Frederiksens afløser er fundet i sikker S-bastion

Kasper Sand Kjær er valgt i Ballerup-kredsen, der har sendt en socialdemokrat i Folketinget i mere end 40 år.

29-årige Kasper Sand Kjær er mandag aften valgt som ny folketingskandidat i Ballerup-kredsen. Det sker, efter at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, forlod kredsen tidligere på året til fordel for Aalborg.

Den lokale socialdemokratiske kandidat i kredsen er i mere end fire årtier blevet valgt til Folketinget.

- Jeg glæder mig til at kæmpe sammen med medlemmerne i Glostrup og Ballerup for, at deres tidligere folketingskandidat kan indtage statsministeriet efter næste valg, siger Kasper Sand Kjær i en pressemeddelelse.

Han er til daglig formand for paraplyorganisation Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der arbejder for bedre vilkår for unge og foreningslivet i Danmark.

Han har tidligere været ungdomskonsulent i LO og har gennem mange år været aktiv i den socialdemokratiske ungdomsorganisation, DSU, hvor han blandt andet var formand for DSU i Storkøbenhavn.

Han er bekymret over de borgerliges indflydelse i Danmark:

- Vi kan ikke fortsætte med privatiseringer, at give skattelettelser til de rigeste og spare på velfærden, uden at det ødelægger det stærke fællesskab og fælles velfærdssamfund, som har gjort Danmark til verdens bedste samfund.

Folketingsvalget kommer senest om et år.

/ritzau/