Mette Frederiksens følelsesladede retorik er hendes største styrke – og svaghed

Statsminister Mette Frederiksen (S) anvender ofte et følelsesladet sprog, når hun holder taler og udtaler sig. Hun maner stemninger frem. Anerkender, at livet kan være hårdt. Taler om folks og sin egen frygt. Kommer med konkrete eksempler på de personer, der har betydet noget for sagen, som hun taler om.

Som da hun holdt tale for godhavnsdrengene i august 2019. Drenge, der brat var blevet fjernet fra deres far og mor. Og som i nogle tilfælde var blevet misbrugt på børnehjemmet. Hun gik lige ind i hjertekulen på tilhørerne: ”I stedet for omsorg – fik I tæsk. I stedet for varme – blev I mødt med ydmygelser og overgreb. En dreng fra Godhavn har fortalt, at en lille dreng, der græd af hjemvé, blevet tævet så meget, at han brækkede sin arm.”