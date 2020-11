Mette Reissmann trækker sig som borgmesterkandidat i København

Socialdemokratiet i København har brug for at samle sig om én person, siger Reissmann om trukket kandidatur.

Mette Reissmann trækker sig som socialdemokratisk overborgmesterkandidat i København.

Det skriver hun på Facebook, 11 dage efter at hun meldte sig som kandidat.

- Jeg har gennem den sidste uge talt med folk i og omkring partiet og tænkt tingene igennem.

- Socialdemokratiet i København skal samles igen, hvilket er større end mine ambitioner, og jeg vil ikke stå i vejen for, at det kan ske så hurtigt som muligt med én person i spidsen.

- Derfor har jeg besluttet mig for at trække mig som overborgmesterkandidat og bruge min tid og kræfter på at føre valgkamp som BR-kandidat (Borgerrepræsentationen, red.) med det stærkeste hold bag mig. For et stærkere og bedre København, skriver Mette Reissmann.

Hun var den første i Socialdemokratiet til at melde sig som kandidat, efter at Frank Jensen trak sig som følge af flere sager om krænkelser af kvinder.

Efterfølgende har Sophie Hæstorp Andersen - nuværende regionrådsformand i Region Hovedstaden - også meldt sig som kandidat.

/ritzau/