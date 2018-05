Michael Jellesmark er ny forperson for Alternativet

En bedre politikudvikling og medlemsinddragelse bliver en central opgave for den nye forperson i Alternativet.

Alternativet har på partiets landsmøde i Odense valgt ny forperson for partiets hovedbestyrelse.

Valget er faldet på Michael Jellesmark, der blandt andet lover at kæmpe for mere medlemsinddragelse og en åben hovedbestyrelse, hvor alle møder bliver livestreamet, så interesserede kan følge med:

- Andre partier har mistet en levende bevægelse i kraft af topstyring. Vi må ikke ende i samme blindgyde som de gamle partier.

- Vi skal i langt højere grad praktisere de værdier, vi er forelskede i, siger Michael Jellesmark.

Den hidtidige forperson for Alternativets hovedbestyrelse Nilas Bay-Foged har valgt at trække sig tilbage efter blot ét år på posten.

Det har været et år, hvor Alternativet har haft flere dårlige sager i pressen om blandt andet penge fra skattely og en "festkultur", som nogle opfattede som en krænkelseskultur.

Nilas Bay-Foged stiller dog op som menigt medlem af hovedbestyrelsen og siger dermed ikke helt farvel til tillidsposterne i partiet.

På landsmødet har det dog ikke været de dårlige sager i medierne, men snarere partiets demokrati og medlemsinddragelse, der har været i fokus.

På landsmødet i 2017 besluttede Alternativet at gennemføre en evaluering af partiets politikudvikling, som peger på flere problemer.

Problemer, som måske kan være en del af forklaringen på, hvorfor medlemmerne siver fra partiet i en grad, så hver niende medlem - i alt 1250 personer - har forladt partiet siden sidste år.

Evalueringen peger blandt andet på, at der er "uklarhed" om, hvilke former for politik Alternativet skaber, hvem der har mandat til at træffe beslutninger, og hvilke processer politikudviklingen skal gå igennem.

Flere medlemmer er gået på talerstolen under landsmødet og talt om frustrationerne ved partiets politikudvikling.

Det bliver en af hovedopgaverne for den nye forperson at tage hånd om, at evalueringen af politikudviklingen bliver brugt til at forbedre processerne i partiet.

/ritzau/