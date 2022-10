Michelle West stiller op for Kristendemokraterne: Jeg lever ikke op til de typiske fordomme

Hvorfor er du gået ind i politik?

Det er jeg på grund af min egen personlige historie. Jeg har selv været udsat ung og har kæmpet en hel del med systemet. Jeg har oplevet et samfund, hvor det var svært at få hjælp, hvis man ikke passer i en bestemt kasse. Jeg har måttet kæmpe hårdt og er droppet ud af mange uddannelser, og det har taget 10 år i psykiatrien, før jeg fik stillet en adhd-diagnose som 30-årig. Derfor er det vigtigt for mig, at vi politisk sætter større fokus på de forebyggende indsatser.

Kristendemokraterne forsøger at præge samfundet ud fra det kristne livs- og menneskesyn. Hvorfor er det udgangspunkt vigtigt for dig?

Det er det, fordi det er vigtigt at holde fast i den kristne kulturarv og det kristne menneskesyn: At man tager sig af sin næste og hjælper dem på sin vej, der har brug for det. Den sociale ansvarlighed betyder meget for mig, og det samme gør respekten for miljøet. For os er det ikke et spørgsmål, om man er mest grøn, rød eller blå. Vi har hele pakken.

Møder du nogen fordomme, når du siger, at du stiller op for Kristendemokraterne?

Ja. Selvom mange giver udtryk for, at de er dybt enige i mine læserbreve og Facebook-opslag, siger de, at de aldrig nogensinde kommer til at stemme på os, fordi religion og politik skal holdes adskilt. Rigtigt mange tror, at vi er en kirke eller en flok fra Indre Mission, der vil lovgive med Bibelen i hånden, men sådan er det slet ikke. Der er også både jøder, muslimer og ateister i Kristendemokraterne.

På en af dine valgplakater er din store tatovering på armen meget synlig. Oplever du, at folk bliver overrasket over, at du er kristendemokrat?

Det er megasjovt, du nævner det. I søndags var jeg til valgtræf i Odense, og der var et par gutter, som ville høre, om der var en dybere mening med, at tatoveringen var synlig. Da jeg skulle have taget billedet, tog jeg i først omgang bare trøjen af, fordi det var varmt, men vi blev hurtigt enige om, at det har en god chok-effekt. Når folk ser det billede på en valgplakat fra Kristendemokraterne, tænker de: Hvad pokker sker der? Jeg adskiller mig ekstremt fra det billede, folk har af en typisk kristendemokrat. Jeg er også på et tidspunkt blevet spurgt, om jeg ikke i virkeligheden er fra Vestegnen, fordi min fremtoning er sådan lidt hård og lidt rå.

Hvilket politisk emne brænder du mest for?

Det er familiepolitik og socialpolitik. De hænger uløseligt sammen, fordi det er vigtigt for familierne, at vi har en ordentlig socialpolitik, og det er vigtigt for den sociale sammenhængskraft, at vi husker, at familien er det mest fundamentale, vi har.

Hvilket politisk emne interesserer dig mindst?

Det er nok skattepolitik, som er enormt langhåret og teknisk. Det trælse er bare, at det mest langhårede og tekniske oftest er det vigtigste.

Hvad har overrasket dig mest ved at gå ind i politik?

Det er, hvor meget folk går op i meningsmålinger. Jeg savner, at folk har modet til at have en selvstændig holdning til, hvor man skal sætte sit kryds i stedet for at skele til meningsmålinger. Jeg synes faktisk, det er ødelæggende for demokratiet.

Hvem af dine politiske modstandere fortjener en ros?

Det gør Victoria Velasquez fra Enhedslisten, fordi hun er så imødekommende, sympatisk og beroligende. Hun overværede for nylig en debat, hvor jeg blev afbrudt allerede i introduktionen, mens jeg var i gang med at fortælle noget meget personligt. Dagen efter kom hun hen til mig og sagde, at jeg bare skulle lade det fare, at hun havde dyb respekt for mig, og at mange vælgere faktisk sætter pris på politikere, som har noget personligt på hjerte.

Hvad er den væsentligste årsag til, at folk skal stemme på netop dig?

Det skal de, fordi jeg er et ægte menneske med ægte følelser og en ægte historie.