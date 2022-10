Midlertidig grænsekontrol forlænges igen med et halvt år

Regeringen forlænger endnu en gang den midlertidige grænsekontrol med et halvt år fra 12. november.

Det skriver TV Syd.

Dermed kommer den midlertidige grænsekontrol til at gå ind i sit sjette år.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) oplyste mandag om beslutningen i et brev til Folketingets Retsudvalg.

Grænsekontrollen til Sverige og Tyskland forlænges grundet "sikkerheds- og migrationssituationen", lyder det.

I et brev sendt til EU-kommissær for indre anliggender Ylva Johansson uddyber justitsministeren.

- Beslutningen er taget for effektivt at kunne imødegå den betydelige trussel mod vores offentlige orden og indenrigssikkerhed forårsaget af terrorister og organiserede kriminelle, der kan udnytte den frie bevægelighed inden for Schengen-området samt den nuværende migrationssituation i Schengen-området, skriver Tesfaye.

Videre lyder det, at også på grund af den russiske invasion af Ukraine er der risiko for, at "personer, der kan udgøre en trussel mod Danmark" kan rejse ind i Schengen-området.

I brevet fremlægger justitsministeren også tal fra grænsekontrollerne.

Fra januar til august i år er der eksempelvis konfiskeret 202 våben på grænsen til Tyskland.

I samme periode er næsten 2000 personer blevet afvist på samme grænse.

På grund af Schengen-samarbejdet, der består af 26 lande, er de indre grænser i EU reelt ophævet for at sikre fri bevægelighed. Men medlemslandene i EU kan indføre midlertidig grænsekontrol af hensyn til deres indre sikkerhed.

Grænsekontrollen må kun indføres for seks måneder ad gangen.

Det er de medlemslande, der har grænser til lande uden for EU, som står for grænsekontrollen på EU's ydre grænser.

Regeringens støttepartier i form af SF, Enhedslisten og De Radikale mener, at man bør fjerne grænsekontrollen.

Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, mener, at der er brug for politiets ressourcer andre steder og køber ikke Tesfayes argumenter.

- Jeg synes, at det er fuldstændig håbløs brug af politiets ressourcer, at de i en situation, hvor vi ikke længere har coronapandemien hængende over os, skal stå ved grænsen og kontrollere, siger Rosa Lund.

Hun mener videre, at det burde være politiet selv, som vurderer, hvor meget grænsekontrol der er brug for.

- Det er ikke noget, som vi skal sidde og regulere fra Christiansborg.

I 2019 skrev DR, at grænsekontrollen fra januar 2016 og frem til juni 2019 havde kostet mindst 1,25 milliarder kroner.

