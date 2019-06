Midsommervisen bliver sunget i solskin

Sankthans-vejret bliver strålende, meddeler DMI. Det bliver tørt og vindforholdene rolige.

Når sankthansaften søndag bliver markeret med bål, sang og afbrænding af hekse landet over, vil det sandsynligvis blive i solskin.

Hos DMI forventer man nemlig en stort set skyfri himmel og temperaturer, der ligger på mellem 17 og 20 grader i løbet af aftenen i det meste af landet.

- Det bliver en rigtig god sankthansaften. Tørt og solskin, så længe den er oppe. Der kan være et let skydække hist og her, men det er ikke noget, der generer for, at solen stadig vil kunne ses.

- Rent vejrmæssigt bliver det en af de gode sankthansaftener. Der kommer heller ikke ret meget vind, siger vagthavende meteorolog hos DMI Thyge Rasmussen.

Mange af sankthans-festerne vil muligvis begynde cirka klokken 20, og her vil temperaturen stadig ikke være faldet til under 17 grader.

Der kan dog blive lidt småkøligt ude ved kysterne i Nordjylland ifølge Thyge Rasmussen, men her vil temperaturerne stadig ligge over 15 grader.

- Men netop fordi, der er så svage vinde, så er vejret ret ens i landet, siger han.

Vejret bliver endnu bedre i begyndelsen af næste uge, hvor temperaturen i nogle dele af landet kan ramme 30 grader.

- Mandag bliver det op til 23 grader, og så bliver det varmere tirsdag, hvor vi kan nå 28 grader de varmeste steder og onsdag helt op til 30 grader. Det bliver nok især på Sjælland, at man kan nå de 30.

- Derefter vender det lidt med en ret frisk vind fra nordvest, men allerede i næste weekend kunne det godt gå hen og blive lidt lunere igen, siger Thyge Rasmussen.

Sidste år var situationen en helt anden, da mange familier og venner måtte samles om sankthansbål uden flammer.

I næsten halvdelen af landets kommuner var der afbrændingsforbud grundet det ekstremt tørre vejr.

Sankthansaften markerer Johannes Døberens fødsel, der står til 24. juni, men altså fejres aftenen før. Han blev angiveligt født seks måneder før Jesus.

På himlen søndag aften vil nogle danskere også kunne spotte det danske F-16 fly, der i forbindelse med fejringen af 800-årsdagen for Dannebrog blev malet i rød-hvide farver.

Flyet letter fra Skrydstrup i Jylland klokken 18.00 og flyver så hele Danmark rundt.

/ritzau/