Midt i sexismesag er radikalt gruppemøde flyttet til ukendt sted

Det radikale folketingsmedlem Lotte Rod har berettet om, at hun har oplevet at blive taget på af partifæller.

De Radikale holder onsdag gruppemøde, hvor blandt andet den aktuelle krænkelsessag i partiet er på dagsordenen.

Mødet skulle have været afholdt i partiets gruppeværelse på Christiansborg, men partiet har flytte mødet til et ukendt sted, så de kan holde det i ly for pressen.

Lotte Rod, som er folketingsmedlem for De Radikale, fortalte i midten af september om, at hun har oplevet at blive taget på af partifæller.

Hun navngav ikke de personer, som har krænket hende, men hun har siden bekræftet, at hun har givet et specifikt navn til partiledelsen.

/ritzau/