Amputationssag har udløst erstatninger for 33 millioner

To år efter amputationssagen i Region Midtjylland har Patienterstatningen tilkendt erstatninger for godt 33 millioner kroner i 110 sager.

Det skriver Berlingske.

I alt handler det om 95 patienter. Det fremgår også af Patienterstatningens egen hjemmeside. Her kan man se, at i alt 442 patienter har søgt erstatning.

274 er blevet afvist, mens 73 stadig venter på en afgørelse.

Når antal patienter og sager er forskellige, skyldes det ifølge Berlingske, at nogle har fået erstatning i flere sager, der er sket forskellige steder i sundhedsvæsenet. Det kan være hos egen læge og på hospitalet.

Patienterstatningen anser det for at være en af de største og mest alvorlige sager vedrørende serieskader nogensinde, skriver avisen.

Den gennemsnitlige erstatning ligger på 337.964 kroner. Den højeste, der er udbetalt til en enkelt patient, ligger på 5,1 million kroner.

Sagen med amputationer, der muligvis kunne have været undgået, rullede i Region Midtjylland i 2022.

En undersøgelse viste, at en række amputationspatienter i regionen muligvis kunne have undgået amputation, hvis de havde fået den rette karkirurgiske behandling i tide.

De pågældende patienter blev vejledt i at søge erstatning.

Efter den midtjyske gennemgang gik også Region Sjælland og Region Syddanmark i gang. Også her blevet der fundet patienter, som fik vejledning i at søge erstatning.

Det gjaldt over 400 patienter for de tre regioner.

Patienterstatningens direktør, Karen-Inger Bast, kalder det over for Berlingske "en ulykkelig sag" for patienterne.

- Jeg håber, at vores afgørelser hjælper patienterne med at få en afklaring af deres forløb, uanset om vi kunne give erstatning eller ej, siger hun til avisen.

Patienterstatningen er den myndighed i Danmark, som afgør, om patienter kan få erstatning, hvis de er kommet til skade i sundhedsvæsenet eller har fået bivirkninger ved medicin.

Patienterstatningen tildeler erstatning. Erstatningen finansieres og udbetales af den erstatningspligtige - typisk én af de fem regioner.

Ifølge Berlingske har Region Midtjylland stået for den største udbetaling. De tegner sig for godt 21,5 millioner kroner i 64 af sagerne.

Dernæst kommer Region Sjælland, som har betalt knap 6,8 millioner kroner i samlet 25 sager.

