Midtjysk regionsdirektør får stærk kritik i whistleblowersag

Forretningsudvalget i Region Midtjylland udtrykker "en stærk kritik" af den samlede håndtering af de whistleblowerhenvendelser, der er kommet om forholdene på mave-tarm-kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Det meddeler regionen i en pressemeddelelse.

Mødet i udvalget, som var et ekstraordinært et af slagsen, skulle ifølge DR være sluttet klokken 18 onsdag aften. Men først lidt over klokken 23 kom pressemeddelelsen.

Kritikken er rettet mod regionsdirektør Pernille Blach Hansen og mod medlemmerne af regionens vurderingskomité. Det er dem, der håndterer whistleblowerhenvendelser.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er der tale om et endeligt punktum.

- Vi udtaler kritik, og det er det, vi gør. Der er ikke yderligere konsekvenser end dét. Med det her sætter vi et punktum i forhold til de personalemæssige konsekvenser, der bliver draget, siger han til Ritzau.

I efteråret sidste år henvendte læger fra mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital sig til regionens whistleblowerordning, fordi de var bekymrede over alt for lange ventetider på afdelingen.

Det er netop denne afdeling, der er i centrum i en sag om for lange ventetider for kræftpatienter, som DR har afdækket.

Men ventetiderne på afdelingen fortsatte med at stige trods advarslerne fra lægerne.

Først fire måneder senere kom koncernledelsen med en intern vurderingsrapport om henvendelserne, skriver DR.

Det var tre dage, efter at DR i marts bragte den første historie om problemerne på afdelingen.

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen har tidligere beklaget, at der ikke blev reageret hurtigere.

- Det, vi misser i den sag, er at lægge det sundhedsfaglige blik ind fra starten. Så det bliver ikke fanget, at det er noget, der haster. At vi skal reagere hurtigt, fordi der aktuelt er patienter i fare, har hun sagt til DR.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anders Kühnau lægger vægt på, at regionsdirektøren tidligere har tilkendegivet, at sagen ikke har været håndteret godt nok.

- Pernille Blach Hansen har kommenteret det ved tidligere lejligheder, og nu udtrykker vi den her kritik som opfølgning.

- Pernille Blach Hansen har fået rapporteringerne og har ikke haft lejlighed før nu til at se selve whistleblowerhenvendelserne, og det er også først nu, at vi som politikere ser henvendelserne, siger han onsdag aften.

Hele sagskomplekset tog sit udspring i marts.

Her kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet for længe på en operation i Aarhus. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Skandalen har kostet to direktører på hospitalet jobbet. I begyndelsen af maj meddelte Pernille Blach Hansen og Anders Kühnau på et pressemøde, at lægefaglig direktør Claus Thomsen og hospitalsdirektør Poul Blaabjerg begge forlod deres poster.

En undersøgelse konkluderede, at hospitalet havde begået retlige fejl "med fuldt overlæg".

/ritzau/