Migration er på dagsordenen når Mette F. rejser til Egypten

Tusindvis af migranter rejser hvert år igennem Egypten for at komme til Libyen og videre over Middelhavet til Europa.

Derfor er der også migration på dagsordenen, når statsminister Mette Frederiksen (S) søndag rejser til det nordafrikanske land.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Egypten bliver set som en vigtig partner for både Danmark og EU i håndteringen af irregulær migration.

- Vi kan ikke leve med, at irregulær migration foregår på kyniske menneskesmugleres præmisser. Alt for mange mennesker tager den farlige tur over Middelhavet, udtaler statsministeren i pressemeddelelsen.

- Danmark har længe gået i front for at finde løsninger på udfordringerne her. Men det er også et fælles problem, som vi skal tage hånd om i EU-regi og i samarbejde med Egypten. Det ser jeg frem til at styrke under besøget.

Under sit besøg skal statsministeren blandt andet mødes med præsident Abdel Fattah El-Sisi og premierminister Moustafa Madbouly.

Statsministeren rejser til Egypten, efter at hun i sidste uge besøgte Albanien og Kroatien, hvor migration også var på dagsordnen.

Ud over migrationsproblematikken vil Mette Frederiksen også drøfte blandt andet grøn omstilling og krigen i Ukraine med sine egyptiske kolleger.

Krigen har haft store konsekvenser for særligt afrikanske lande, som oplever konsekvensen af fødevarekrisen og energikrisen.

Konsekvenserne af klimaforandringerne kan også mærkes i store dele af Afrika og også i Egypten.

- Vi står foran en mere ustabil verden, hvor kriserne mødes og forstærker hinanden. Vi er nødt til at række ud. Søge fælles løsninger og styrke partnerskaber, særligt med det globale syd, udtaler Mette Frederiksen.

- Som grønt foregangsland har Danmark for eksempel teknologien og erfaringerne, der kan spille ind i den historiske grønne omstilling, som Egypten og Afrika står overfor.

Egypten er med over 100 millioner indbyggere det folkerigeste land i Nordafrika og regionens største økonomi.

