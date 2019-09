Mikroplastik på fem ud af seks strande bekymrer naturfolk

Vi ved ikke nok om, hvad mikroplastik betyder for dyrs og menneskers sundhed, siger leder af forskningscenter.

Det er ikke kun sand, du får mellem tæerne, når du tager en tur på stranden.

Det kan også være små stykker plastik - såkaldt mikroplastik - der knap kan ses med det blotte øje.

En stikprøveundersøgelse foretaget for WWF Verdensnaturfonden viser, at der er fundet mikroplast ved fem ud af seks undersøgte strande i Danmark.

- Det viser, at det plastik, vi ser i naturen, bliver slidt ned til små stykker, og så har vi det ude omkring os, siger generalsekretær Bo Øksnebjerg, WWF Verdensnaturfonden.

- Det er et stort problem af to årsager: Vi ved, at mikroplastik kan være farligt, men ikke hvor farligt.

- Og så ved vi ikke, hvordan vi skal få det op igen og væk fra naturen, siger han.

Det er ifølge generalsekretæren første gang herhjemme, at forekomsten af mikroplast på strandene er undersøgt.

I maj var 40 familier ude ved ti strande og samle større stykker affald.

Her blev der fundet i alt 150 kilo plastikaffald.

Da øvelsen blev gentaget i september, var de små plastikstykker i fokus.

Mikroplast stammer eksempelvis fra sko, bildæk og kunstgræsbaner.

Det kan også være plastik fra slikposer og ispapir, der er ved at blive nedbrudt af bølger, sol og vind.

Desuden er der mikroplastik i nogle af de plejeprodukter, vi bruger - eksempelvis bodyscrub og kosmetik.

Det er bevist, at mikroplastikken ender eksempelvis i maverne på sild og torsk fanget i Nordsøen.

Professor Jes Vollertsen er leder af forskningscentret MarinePlastic på Aalborg Universitet.

Han er ikke overrasket over, at Verdensnaturfonden finder mikroplastik på strandene.

- Plastik er over det hele. Det er i den luft, du indånder. Det er i sne på Arktis og på bunden af Marianergraven, siger han.

Men selv om plastik findes i vores omgivelser, ved vi ifølge professoren meget lidt om, hvad det betyder for menneskers og dyrs sundhed.

- Der er ikke videnskabelig konsensus om hverken det ene eller det andet, siger han.

De fem strande, hvor der blev fundet mikroplast, er: Sydvestpynten ved Dragør, Tisvilde, Nørre Lyngby nord for Løkken, Hanstholm Vildtreservat og Blåvand.

Der blev ikke påvist mikroplastik ved Moesgaard Strand ved Aarhus.

/ritzau/