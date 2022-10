Mild start på ugen afløses af typisk efterårsvejr onsdag

Denne uge starter ud med vejr, der for årstiden anses som mildt, inden vejret skifter onsdag og bliver til det, som vagthavende meteorolog i Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Mette Zhang betegner som æbleruskervejr.

For mens mandag starter som en pæn dag med nogen eller en del sol, kan der fra onsdag komme kraftig vind i især den vestlige del af Jylland.

- Mandag vil temperaturen ligge omkring 14 grader. Vi starter ud med frisk vind, men den aftager i løbet af dagen, siger Mette Zhang.

Tirsdag bliver ifølge meteorologen knap så pæn som mandag, men stadig med relativt fredeligt vejr.

- Det bliver mest skyet og mest tørt. Temperaturen sniger sig op til 14-17 grader, hvilket er relativt pænt for årstiden, og der bliver heller ikke meget vind.

Uagtet at ugen starter med pænt vejr, er det en god idé at sørge for at have en ekstra trøje klar.

For fra mandag og gennem vintermånederne bliver varmen ikke skruet højere op end 19 grader i skoler, på rådhuse og i andre offentlige bygninger.

Det tiltag er blevet indført for at undgå, at Danmark kommer til at mangle energi i løbet af vinteren.

Efter en pæn og mild start på ugen sætter efterårsvejret for alvor ind onsdag.

- Onsdag ser det ud til, at det bliver typisk dansk efterårsvejr med en ordentlig gang rusk og også stedvis regn, siger Mette Zhang.

Temperaturen kan snige sig op på 18 grader onsdag, men i løbet af dagen tager vinden til, og der kan ved Vestkysten komme op til hård kuling, mens der i hele landet er risiko for kraftige vindstød.

Torsdag bliver mere solrig end onsdag, men der kan også komme byger.

- Temperaturen falder et lille nøk, så der vil vi nok være på en 13-16 grader, og det bliver stadig blæsende med en frisk vind fra vest og sydvest med risiko for kraftige vindstød, siger Mette Zhang.

/ritzau/