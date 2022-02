Mild vinter sender de første storke på rekognoscering i Danmark

De første storke er spottet herhjemme, og det er usædvanligt tidligt, lyder det fra storkeekspert Hans Skov fra foreningen storkene.dk.

- Vi plejer at se nogle storke i slutningen af februar, men det er formentlig den milde vinter, der er årsag til, at vi ser nogle strejfere nu, siger han.

Lørdag blev en stork observeret i Broderup, og ugen før skete det ved Kliplev - begge steder i Sønderjylland.

- Det er typisk strejfere, der er kommet fra Spanien til Nordtyskland, som så tager et smut til Danmark.

- Der går forår i dem, og de skal ud at rekognoscere og måske lede efter en mage, siger storkeeksperten.

Klimaforandringer betyder ifølge Hans Skov, at storken indfinder sig tidligere på vores breddegrader, end den gjorde for bare 20-30 år siden.

Mange storke vælger nemlig at overvintre i Spanien frem for i Sydafrika.

Det skyldes ifølge Hans Skov, at det er blevet lunere i Europa.

Når det er mildt, som det er nu, begynder storkene at trække fra deres vinterhi i Spanien længere nordpå.

Mange slår sig ned i Tyskland, men de senere år har Danmark også vist sig at være blandt storkenes foretrukne sommerresidenser.

Sidste år var der storkepar i syv reder herhjemme.

- Vi håber da på, at vi i år ser endnu flere storke i Danmark. Det har noget at gøre med vindforholdene, når storkene ankommer. Der skal helst ikke være for meget nordenvind.

- Vi vil gerne have lunt vejr og vinde fra syd og sydøst. Så vil vi se, at mange finder herop, siger Hans Skov.

Vi skal ifølge storkeeksperten nok vente en måneds tid, før storkene for alvor begynder at indfinde sig i de reder, der flere steder er opstillet til dem.

De syv storkepar formåede sidste år at sende ti flyvefærdige storkeunger på vingerne.

Men to af ungerne nåede ikke så langt væk fra reden. De omkom i en åben gylletank ikke langt fra storkereden i Smedager i Sønderjylland.

En del af storkeungerne er mærket med gps-sendere, og derfor fandt man frem til de druknede unger i gylletanken.

/ritzau/