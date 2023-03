Militæranalytiker: Krævende at placere sprængstof på dybt vand

Det vil komme bag på militæranalytiker Anders Puck Nielsen fra Forsvarsakademiet, hvis en ikkestatslig aktør stod bag eksplosionerne på Nord Stream-gasledningerne i september.

- Det er en krævende operation at komme ned og dykke i den dybde og placere så meget sprængstof, så det ville komme lidt bag på mig, hvis nogle gjorde det fra en lejet lystbåd.

- Men omvendt kan man heller ikke udelukke noget, fordi der er så meget mystik omkring hele sagen, siger Anders Puck Nielsen.

Onsdag skriver det amerikanske medie The New York Times, at nye efterretninger peger på en proukrainsk gruppe som gerningsmændene.

De tyske medier ARD og Zeit skriver tirsdag, at tyske myndigheder har identificeret en yacht, som blev brugt til at sprænge gasledningerne. De angiver ikke, hvor de har oplysningerne fra.

Ifølge de tyske medier har en gruppe på fem mænd og en kvinde lejet en yacht fra et polskbaseret selskab med ukrainske ejere. Der er blevet fundet spor af eksplosiver på yachten.

Anders Puck Nielsen kalder det for "en fornuftig løsning" for Nato, hvis det viser sig, at sabotører står bag.

- Ser man politisk på det, så passer det meget godt for USA, Nato og Ukraine, hvis man kan pege på en ikkestatslig aktør som en form for terrororganisation eller nogle sabotører. Det fjerner fokus fra dem selv og Rusland.

